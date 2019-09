Taylor Swift ataca a empresario que compró todas sus canciones y este le responde

Taylor Swift no la viene pasando nada bien, pues a pesar de haber lanzado un exitoso nuevo disco, ‘Lover’, la cantante estadounidense anda muy molesta porque la compañía Ithaca Holdings se ha hecho con todos los derechos de las canciones de la intérprete. Sin embargo, el dueño de dicha productora, el magnate musical Scooter Braun ha asegurado que esta compra no tiene ningún tipo de “intención maliciosa”.

Todo sucedió en junio pasado cuando la compañía de Scooter Braun, Ithaca Holdings, comprara la antigua disquera de Taylor Swift, Big Machine, por un valor de 300 millones de dólares. Esta adquisición hacía al empresario musical dueño de todo el trabajo del mencionado sello, incluido el catálogo completo de la cantante antes que esta migrara hacia Universal Music.

Taylor Swift, al enterarse de esto, dedicó extensos mensajes asegurando que esta venta se había realizado de forma arbitraria sin darle la oportunidad de poder pagar para ser dueña de su propio material y que, en vez de eso, Big Machine le dio los masters de sus canciones a la persona que trato de destruir su carrera durante años.

Ante esto, durante la emisión del podcast Wide Open, Scooter Braun aseguró que la compra de Big Machine y con ello los derechos de casi todo el material creado por Taylor Swift no responde a razones personales: “No hago nada con intención maliciosa. Intento hacer cosas encima del tablero. Intento hacer lo correcto”.

Y esto es de mucha importancia, ya que Taylor Swift se emparentó con Big Machine Label Group cuando era todavía una adolescente, compañía con la que editó seis discos: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014) y Reputation (2017).

La ira de Taylor Swift

Pero ¿De qué acusa Taylor Swift a Scooter Braun? Cuando se dio a conocer la noticia que Ithaca Holdings adquirió Big Machine y la propiedad sobre las canciones de la cantante, esta publicó un extenso mensaje en su cuenta de Tumblr.

Taylor Swift comienza detallando que “suplicó” en múltiples ocasiones ser dueña de su propio material, pero Big Machine le dijo que para ello tenía que firmar un contrato por 10 años más y que por cada nuevo álbum editado sería dueña de un álbum antiguo. Esto no fue del agrado de la cantante que decidió dejar que su material se mantuviera en manos de la mencionada discográfica.

Pero cuando relata que su material ahora pertenecía a la empresa que dirige Scooter Braun expresó: “Todo en lo que podía pensar era en el acoso incesante y manipulador que recibí en sus manos durante años”.

“Ahora me ha despojado del trabajo de mi vida, que no me dieron la oportunidad de comprarlo, Esencialmente, mi legado musical está a punto de caer en manos de alguien que trató de desmantelarlo”, aseguraba Taylor Swift.

Pero pronto habla de la actitud poco leal del antiguo dueño de Big Machine: “Cada vez que Scott Borchetta ha escuchado la palabra ‘Scooter Braun’ escapar de mis labios, era cuando estaba llorando o intentando no hacerlo. Él sabía lo que estaba haciendo; los dos lo hicieron. Controlar a una mujer que no quería asociarse con ello en perpetuidad. Eso significa para siempre”.

Y finalizaría su mensaje con: “Afortunadamente, dejé mi pasado en manos de Scott y no mi futuro… te mereces ser dueño del arte que haces”.

Taylor Swift en Instagram

Taylor Swift es una activa de las redes sociales, sobre todo en Instagram, donde tiene una amplia base de seguidores que supera los 122 millones de fans. Hoy, la cantante muestra una renovada imagen tras el lanzamiento de su séptimo album de estudio, ‘Lover’, del cual se desprende el exitoso single “You Need To Calm Down”.