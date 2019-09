Mónica Cabrejos sobre Olenka Zimmermann: “Está herida por perder un trabajo”

¡No se calla nada! Mónica Cabrejos, conocida por decir las cosas de frente y sin filtro, minimizó las palabras de Olenka Zimmermann, quien tras ser despedida de “Al sexto día”, señaló que la locutora se hizo “la víctima de racismo".

La exbailarina le aconsejó a la exconductora que tire sus dardos a otro lado, pues con ella está perdiendo el tiempo. Además y para dejar los rencores en el pasado, espera que Zimmermann encuentre otro trabajo.

Mónica Cabrejos en "Al sexto día".

“Pues entiendo que está herida por perder un trabajo, que según ella era su única fuente de ingresos. Le deseo que consiga un programa donde pueda demostrar su talento. Me advirtieron que esto iba a suceder cuando me contrataron como conductora, porque ya conocen su personalidad. Le recomiendo que afile su puntería a quienes decidieron cambiarla y no conmigo, pues no tomé la decisión. Cualquier opinión, al buzón de sugerencias”, comentó la locutora a Trome.

Sobre las declaraciones de Magaly Medina, quien señaló que Mónica Cabrejos no da la talla en el espacio de Panamericana Televisión, ya que no hace el rating que lograba Olenka Zimmermann, la escritora recordó a que la periodista también tuvo fracasos en TV.

Olenka Zimmermann cuando era conductora de "Al sexto día".

“El rating es relativo, pues el año pasado ella (Magaly) llegó a hacer dos puntos en Latina y me explicó que era por temas de producción y logística. Fácil se olvidó de su paso por ‘La purita verdad’. Es tan estrecha de mente que si opinas diferente a ella, eres su enemigo, y si le haces ‘amén’, eres la mejor. Le agradezco su comentario, pero igual, cualquier opinión, al buzón de sugerencias”, mencionó al mismo medio.

Olenka Zimmermann reaparece en televisión

A mediados de agosto, Mónica Cabrejos sorprendió con su ingresó a “Al sexto día", programa que por años conducía Olenka Zimmermann.

Tras la polémica desatada entre ambas mujeres, la exconducotra de Panamericana Televisión reapareció en pantallas, pero esta la vez en la competencia.

Hace unas semanas, Olenka se presentó en “En boca de todos”, donde llegó como jurado del certamen “El chico 10 primavera 2019”.