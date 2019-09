Melissa Klug revela que Jefferson Farfán evitó a sus hijos por viajar con Yahaira Plasencia

Melissa Klug reveló en el programa “En exclusiva” que Jefferson Farfán no se ha comunicado con sus dos hijos desde que viajó con Yahaira Plasencia a Cuba.

Según contó la empresaria, las prioridades de su expareja “serían otras”.

“Está con una terapia intensiva que le permite también de las manos utilizar el celular y comunicarse. En fin, cosas que quedan en cada uno. Cada persona y cada padre tiene prioridades; las mías siempre van a ser mis hijos y las de él pues ya está visto”, señaló la popular 'Blanca de Chucuito'.

Melissa Klug.

En la conversación que tuvo con el mayor de sus hijos descubrió que el futbolista peruano lo habría evadido al no poder atenderle por encontrarse en un "viaje de terapia".

“(Me dijo) ‘le he escrito a mi papá porque quería hablar con él, pedirle algo, y me dijo que estaba de viaje haciendo terapia y es un mentiroso porque acabo de ver en la televisión y está con la Yaha en Cuba’. Entonces dije ‘ya mi amor, no veas eso, ya olvídate. Seguramente algo te tendrá que decir, alguna explicación te tendrá que dar’”, expresó.

Melissa Klug no oculta nada a sus hijos

Melissa Klug afirma que no puede ocultar nada a sus hijos, como las imágenes de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia, porque ellos lo pueden saber por internet.

"Era algo que se tenía que saber, era vox populi (...) es imposible ocultarle las cosas a mis hijos”, sostuvo.

Jefferson Farfán y Melissa Klug.

Para finalizar, Melissa Klug deseó todo lo mejor para su expareja: “Es el papá de mis hijos y siempre le voy a desear la felicidad”.