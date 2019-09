Luciana Fuster se preocupa más de la cuenta por lesión de Austin Palao [VIDEO]

Durante la última emisión de “Esto es guerra” el combatiente Austin Palao se lesionó tras sufrir una fuerte caída que obligó a que fuera retirado del set en silla de ruedas. La dolencia causó la preocupación de todo su equipo, pero en especial de su expareja Luciana Fuster quien estuvo muy atenta con todo lo que sucedía con el chico reality.

Cuando se produjo el incidente y tuvo que ser retirado, Luciana Fuster estuvo en todo momento detrás de él, viendo qué le pasaba, al punto de estar al lado de Austin Palao en la ambulancia donde el combatiente era atendido.

Luciana Fuster y Austin Palao

Luego, cuando Luciana Fuster fue abordada por la prensa de espectáculos de América TV, la modelo habló sobre su preocupación por Austin Palao tras su fuerte caída:

“La caída ha sido súper fuerte… hemos salido corriendo todos para ver qué pasó… Se ha caído súper feo, ha hecho palanca en la parte de la rodilla… Y en un momento vi la ambulancia, pensé que todavía no se lo habían llevado. Me acerqué, me dijo que le dolía la pierna. Esperamos que no sea nada grave… eso es lo único que tienen que saber”, dijo entre risas Luciana Fuster.

Sobre la posibilidad de retomar una relación amorosa con Austin Palao, con una sonrisa en el rostro, Luciana Fuster lo negó: “La verdad, ahorita lo veo poco probable”.

Cuando el hermano de Austin Palao, Said, fue consultado por la inusitada preocupación de Luciana Fuster, este lo explicó de la siguiente manera:

“En algún momento hubo cariño y ver a la persona con la que estuviste tanto tiempo, algo de interese debe haber… No creo que haya reencuentro, pero si hay buena comunicación o buena relación de expareja eso demuestra bastante madurez…. En relación de dos los terceros sobran”, comentó Said Palao.