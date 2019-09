Kim Hyun-joong: los requerimientos del artista de K-pop antes de su regreso a Lima

A pocos días del regreso de Kim Hyun-joong a nuestro país para su concierto programado para el domingo 20 de octubre, el artista surcoreano reveló lo que querrá para su estadía en Lima.

Entre los requerimientos del artista y su comitiva se solicitó la presencia de platos de reconocidos y laureados restaurantes peruanos en el mundo, por lo que no se descarta que pudiera visitar algunos de estos locales durante su estadía en nuestro país.

La confirmación del regreso de Kim Hyun Joong puso muy contentas a las fans peruanas que esperaban con ansias que cumpla la promesa que hiciera hace poco más de 4 años, cuando estuvo en nuestro país con su ex grupo SS051.

El también actor, reconocido por su participación en el kdrama “Boys Overs Flowers”, llegará a ofrecer un show único, ya que contará por primera vez en nuestro país con la presencia de toda su banda en su show que se realizará este 20 de octubre en Plaza Arena (al costado del Jockey Plaza).

Se preveé que Kim Hyun Joong interprete en Lima sus conocidos éxitos como “Because I’m Stupid”, “One More Time”, “Love Like This”, “Be Nive To Me Place”, Kiss Kiss", Yes I Will", “Gentleman”, “Capuccino”, Lucky Guy", “Break Down”, entre otros.

Las entradas para el concierto de Kim se encuentran a la venta en www.instaticketperu.com

Precios:

Zona Vip: S/ 785.40

Preferente: S/ 411.40

General A: S/ 243.10

General B: S/ 130.90