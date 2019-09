Kris Jenner sacó a Kendall y Kylie Jenner del colegio para que se enfoquen en ser celebridades

En el año 2007, Estados Unidos y otros países se vieron interrumpidos por el reality “Keeping Up With the Kardashians”, que cuenta las vivencias de la familia Kardashian- Jenner. Dicho programa sigue emitiéndose hasta la actualidad, debido a que cada uno de los integrantes se volvió en reconocidas figuras del espectáculo.

Cuando empezó el show, Kendall y Kylie Jenner, eran tan solo unas niñas de 11 y 10 años respectivamente. La vida de aquellas jovencitas no transcurrió con normalidad, pues todo el tiempo tenían las cámaras sobre ellas.

Kris Jenner con sus hijas Kendall y Kylie Jenner.

Mientras el rating del reality crecía, la fama y el acecho de la prensa también. Por tal motivo, Kris Jenner, la matriarca del clan más famoso del mundo, optó por sacar a las pequeñas de la familia de la escuela.

En un principio Kendall y Kylie Jenner acudieron a la Sierra Canyon School en California y Kris Jenner trató por todos los medios que las grabaciones del programa no les afectara en los estudios. Sin embargo, la empresario optó por sacarlas e inscribirlas en el sistema de Novel Education Group, una agencia que se encarga de la educación en el hogar con sede en Los Ángeles, para que pudieran continuar con sus estudios mientras sus carreras como celebridades se estaban abriendo camino.

Kris jenner con Kylie Jenner

“No les estaba yendo demasiado bien en la escuela porque faltaban constantemente a clase por culpa del horario cerrado de ocho a cuatro, que chocaba con sus incipientes trayectorias profesionales. Tampoco podían dar rienda suelta a toda su creatividad en el entorno escolar, lo cual solo consiguió que tuvieran menos interés en su educación”, explicó la madre de Kim Kardashian.

Kendall y Kylie Jenner no fueron a la universidad

Con el pasar de los años, Kendall y Kylie Jenner se convirtieron en verdaderas celebridades. Las jovencitas culminaron la educación básica y decidieron no asistir a una universidad para llevar una carrera normal.

Kris Jenner, Kylie Jenner y la pequeña Stormi.

Kendall Jenner se volvió en una de las modelos más solicitas del mundo, pues trabaja para la prestigiosa agencia Victoria’s Secrets. Mientras que Kylie fue considerada por la revistas Forbes como la joven (21 años) más rica del mundo.