Karla Tarazona a Isabel Acevedo: “Quizá ya no habla por vergüenza"

Luego que Isabel Acevedo habló para “Domingo al día” sobre los inicios de su relación sentimental con el cantante Christian Domínguez, la conductora Karla Tarazona se pronunció al respecto en su reciente encuentro con la prensa.

Según señaló la presentadora de “Válgame Dios”, la popular “Chabelita” se muestra como una mujer “indignada”, pero ello está alejado de la realidad. “Ella siempre se va a vender como la indignada, pero ya sabemos qué clase de persona es. Después que salió hablar (en ‘Domingo al día’), yo aclaré lo que dijo con pruebas. Si quiso vender ‘gato por liebre’, se equivocó. Creo que le quedó claro, porque no volvió a pronunciarse sobre el tema”, señaló Tarazona para el diario Trome.

PUEDES VER Isabel Acevedo revela que no piensa tener hijos con Christian Domínguez

“Quizá ya no habla por vergüenza... Si vuelve a salir, tengo más cosas por subir (a las redes sociales). A veces las personas se ven mejor calladitas. Bonita no puedo decir”, agregó la presentadora de televisión.

En otro momento de la conversación, la conductora también se refirió a la relación que tiene con los padres de Christian Domínguez y aclaró que “una cosa no tiene nada que ver con la otra”.

Sobre su situación sentimental, Tarazona señaló que aún no encuentra el indicado en su corazón. “Estoy tranquila, soltera, trabajando y con novedades a partir de la próxima semana”, expresó para el mismo medio.

Además, la presentadora de televisión habló sobre su futuro en “Válgame Dios”, pero no entró en detalles. “Bueno, la próxima semana se van a enterar, no puedo abrir la boca. Pero al parecer voy a instalar mi carpita por Latina”, finalizó.

Sobre las declaraciones de Isabel Acevedo en “Domingo al día”

Para la bailarina entrar en ‘dimes y diretes’ con la conductora de Latina es una bajeza. "Nunca he salido a hablar o estar preparada porque no tengo esa facilidad de responder de una manera así. Me parece horrible, me parece bajo. Jamás me sentaría a un programa de televisión a ponerme boca a boca con otra persona”, arremetió.