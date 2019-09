Justin Bieber y Hailey Baldwin juntos en foto inédita de cuando eran adolescentes

Justin Bieber sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar (el 27 de setiembre) una fotografía con su actual pareja, Hailey Baldwin, cuando eran adolescentes.

A pocos días de su inminente boda religiosa (a realizarse el próximo 30 de setiembre), el cantante presentó a sus 119 millones de seguidores de Instagram, una foto junto a Hailey Baldwin, junto al mensaje: “Mi esposa y yo, donde todo comenzó”.

Justin Bieber publicó esta foto junto a Hailey Baldwin el viernes 27 de setiembre. [FOTO: Instagram]

¿Cuándo se conocieron Justin Bieber y Hailey Baldwin?

La mediática pareja se conoció en 2009. En aquel entonces el cantante de 14 años, empezaba a ganar fama en el mercado musical con el tema “One Time”, y Hailey Baldwin de 12 años, era una “believer” más.

El 12 de octubre aprovechando la fama de su padre, el actor de Hollywood Stephen Baldwin accedió al backstage del programa “Today Show” para conocer al canadiense. El momento quedó grabado en un clip que el propio Justin Bieber compartió años después en Twitter.

Las reacciones a la foto de Justin Bieber y Hailey Baldwin

Una de las primeras en comentar la imagen la pareja, fue la socialité Kylie Jenner, miembro del famoso clan Kardashian.

“Esto es increíble”, escribió la estrella del reality “Keeping Up with the Kardashians”. No obstante, casi inmediatamente comenzó a recibir respuestas con insultos tachándola de “falsa”.

Kylie Jenner comenta la publicación de Justin Bieber y recibe insultos. [FOTO: Instagram]

El motivo detrás de esto sería un oscuro pasaje en la historia de amor que vivió Justin Bieber con Selena Gomez en 2015.

En aquel año, la protagonista de la serie infantil “Wizards of Waverly Place” había comenzado una amistad con Kendall y Kylie Jenner.

Selena Gomez, Kendall y Kylie Jenner cuando eran amigas. [FOTO: Instagram]

Sin embargo, la relación amical se vio enturbiada por el descubrimiento de parte de Selena Gomez de fotografías y mensajes de alto contenido sexual que Kylie Jenner enviaba a Justin Bieber.

Esto significó un distanciamiento entre ellas. No obstante, en diciembre de ese año Kendall Jenner intentó acercarse nuevamente a Selena Gomez y la invitó a un viaje a Dubai junto a la modelo Gigi Hadid.

Selena Gomez aceptó sin saber que las hermanas había planeado una encuentro romántico entre Justin Bieber y Haile Baldwin, hecho que fue descubierto por la cantante y motivó la ruptura de la relación.

Aunque posteriormente Selena Gomez y Justin Bieber se reconciliaron, los seguidores de la cantante siguen recordando este episodio y aprovechan para tildar de “falsa” e “hipócrita” a las hermanas Jenner.