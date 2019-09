Josimar: “De mi boca nunca va a salir algo feo para las mamás de mis hijos"

El salsero Josimar ofreció una entrevista para “Estás en todas”, donde habló acerca de sus proyectos como cantante y también de los escándalos en los que se ha visto envuelto las últimas semanas.

Durante la sección “El Chocahuarique”, el líder de “Josimar y su Yambú” contó cómo reaccionó tras las críticas que recibió por los comentarios que hicieron en televisión sus exparejas, una de ellas, su aún esposa Gianella Ydoña Loayza, quien lo acusó de agresión física y psicológica.

“La gente habla porque quiere hablar. Nadie le puede tapar la boca a nadie. De las mamás de mis hijos pueden hablar lo que sea, pero de mi boca nunca va a salir algo feo para ellas por respeto a mis hijos y a ellas", expresó. "Ya saben qué es lo que tienen que hablar y que no. Si piensan que está bien lo que hacen, se respeta. La verdad siempre te hace libre”, añadió.

Según comentó el salsero, esta situación le afectó, pero solo porque sabe que algún día sus hijos se enterarán sobre todos estos escándalos. “Me afecto solo porque mis hijos crecerán y verán eso”, comentó.

En otro momento, Josimar habló acerca de su faceta como padre. El salsero dijo que se considera un “papá gallina” por el gran cariño que demuestra hacia sus pequeños. “Mis hijos y mi madre son mis motores para poder salir adelante”, señaló.

Josimar también recordó algunas anécdotas al referirse a sus inicios en el mundo de la música. El intérprete de “La mejor de todas” se emocionó al contar que, durante su niñez, vendió piñatas, gracias a lo cual logró comprarse un Nintendo. Además, comentó que firmó un contrato con Grupo 5 y Los Caribeños de Guadalupe.

Esposa de Josimar desiste de denuncia contra el cantante

En comunicación con el programa “Mujeres al mando”, la abogada de Gianella Ydoña dio a conocer que la denuncia por agresión física y psicológica que pretendían entablar contra Josimar ya no se presentaría.

Según reveló la letrada, su patrocinada le explicó que tomó esta decisión por el bienestar de su hijo tras llegar a un acuerdo con el salsero.“El día de ayer (domingo 1 de septiembre) yo he tomado conocimiento a través de un mensaje de Gianella que no se va a poder continuar con el proceso, ella quiere desistir de cualquier tipo de denuncia o demanda contra Josimar. Me dijo que es por el bienestar de su hijo, pues habían tenido una conversación con él y llegaron a un acuerdo”, precisó.