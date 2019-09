José José y el drama de ser secuestrado por su propia hija [VIDEOS]

La repentina muerte del “Príncipe de la canción”, José José pone en evidencia un oscuro pasaje de su vida, cuando sus hijos mayores Marysol Sosa y José Joel denunciaron que su hermana menor Sarita Sosa lo secuestró en 2018.

Los primeros rumores sobre este hecho surgieron en octubre de ese año, motivando a que la estrella mexicana se pronunciara a través de dos audios enviados al programa “Despierta América” de la cadena Univisión.

En el primero de ellos, el cantante asegura que se encontraba bien “con los cuidados de Sarita, aquí en nuestra casa”, según expresa.

En el segundo audio, el intérprete de “El amar y el querer” niega haber sido secuestrado por su hija Sarita Sosa.

“He oído versiones de que Sarita me tiene secuestrado, eso no es cierto amigos, Sarita me ha estado cuidando desde que salí del hospital”, expresó.

No obstante, semanas después su hija Marysol Sosa denunció en un post de Instagram –publicado el 15 de noviembre- que desde hace nueve meses no veía a su padre, quien fue sacado de México cuando aún se encontraba en el descanso post-operatorio de una cirugía de cáncer de páncreas.

A razón de ello, Marysol Sosa solicitaba poder verificar el estado de su padre en un video o en persona, y no a través de un audio.

“El día en que mi papá aparezca en un video, o ante los medios de comunicación, o en mi casa, donde yo, su hija Marysol Sosa vea que está en su peso ideal y valiéndose por sí mismo, ese día estaré tranquila y creeré que está bien”.

Comunicado de Marysol Sosa denunciando a su hermana menor por el presunto secuestro de su padre, José José. 2018. [FOTO: Instagram]

Los hijos de José José enfrentados

En una entrevista para el programa “Ventaneando” de TV Azteca, la hija del “Príncipe de la canción” reiteró su denuncia contra su hermana Sarita Sosa, expresando que ella andaba detrás del dinero de su padre.

“Lo único es que quiere quedarse con todo el pastel (dinero). Sarita traía la intención de que mi papá no llegara vivo (a Miami)”, expresó, no sin antes asegurar que ya ha emprendido acciones legales junto a su hermano José Joel.

“No hemos estado nosotros de brazos cruzados, hemos emprendido ya un proceso, como seres humanos podemos ser muy perversos, me atrevo a decirlo”.

¿Sarita Sosa presionó a José José para que firme documentos?

En la quincena de enero del 2019, la revista TV Notas denunció la existencia de un audio que comprobaría la presión que ejercía su hija Sarita Sosa para que su padre le firme ante un notario un poder legal.

El audio que luego fue presentado por el programa “Ventaneando”, revela una conversación entre Laura Núñez, representante y amiga personal de José José, Sarita Sosa y un notario no identificado.

“Yo te lo suplico para tu hija… conoces a todos los testigos, yo nunca jamás te voy a lastimar”, se escucha decir a la hija menor del cantante en un intento por convencerlo para que firme los documentos.

José José: La reaparición de Sarita Sosa

Después de varios meses de silencio en redes sociales, la hija menor de José José publicó el 4 de junio del 2019 un video en Instagram cantando un tema religioso.

El post generó una serie de comentarios negativos contra ella por presuntamente secuestrar a su padre.