José José y sus últimas publicaciones en redes sociales

La triste de noticia de la muerte de José José ha conmocionado a todo el mundo de la música de habla hispana. El Príncipe de la Canción nos dejó a los 71 producto del cáncer de páncreas y a pesar de no haber sido muy activo en las redes sociales, cada mensaje estaba lleno de mucho amor hacia su público.

La última publicación de José José en Twitter data del 10 de junio de este año, cuando en un emotivo mensaje el intérprete mexicano agradeció a su familia y seguidores por el apoyo por su delicado estado de salud a causa del cáncer de páncreas.

“Familia querida. Gracias por su apoyo y por sus oraciones. Estoy muy bien gracias a Dios. Continúo con mis terapias para salir adelante como muy pronto nos veremos. Gracias por todo, un abrazo y mil bendiciones para todos”.

Un tweet anterior del 25 de diciembre de 2018, José José envió un cálido saludo a todos sus fans por motivo de las fiestas navideñas:

“A mi gran familia, el público, un abrazo de Navidad con todo mi cariño. Estoy muy bien de salud, espero reaparecer el año venidero. Que el Año Nuevo les traiga lo mejor del mundo en salud y energía. Que Dios los bendiga a todos”, escribiría José José.

Mientras que en Instagram su última publicación es del 17 de octubre de 2018. En ella se recopilan tres audios donde aprovecha para aclarar los rumores que su hija Sarita lo tenía secuestrado.

“He oído versiones de que Sarita me tiene secuestrado y eso no es cierto amigos. Sarita me ha estado cuidando desde que salí del hospital… Sepan que estoy muy bien, en mi casa, con Sarita mi hija, con mis médicos, con mis medicinas y con todos mis tratamientos. Gracias por preguntar por mí”.

Desde esa fecha, José José no volvió a usar más su cuenta de Instagram.

José José: Una vida dedicada a la música

José José fue conocido como el ´Príncipe de la Canción’ por su prodigiosa voz que inmortalizó canciones como “El Triste”, “Gavilán o paloma”, “Amar o querer”, “Lo pasado”, por solo nombrar algunos temas de su amplio repertorio de éxitos que forman parte importante de la música hecha en habla hispana.

Durante los años que José José estuvo activo en el mundo de la música llegó a vender más de 250 millones de discos, llevando su arte a otros lugares rompiendo la barrera del idioma como Estados Unidos, Europa y Asia.

Las enfermedades de José José

Sin embargo, la fuerte adicción al alcohol y las inyecciones de cortisol dañaron severamente las cuerdas vocales de José José en 2000, año en el que también se descubrió que sufría diabetes.

José José también fue presa de la enfermedad de Lyme, la cual le ocasionó una severa parálisis del lado izquierdo del cuerpo que, finalmente, terminó por cortarle la capacidad para seguir cantando.

Esta enfermedad (la de Lyme) trajo serias consecuencias en José José, pues comenzó a padecer problemas en el ojo, laringe, intestinos, pulmón y estómago.

Pero el golpe fulminante le recibiría en marzo de 2017, cuando fue diagnosticado de cáncer al páncreas. A pesar de la constante lucha y de mostrar mejoría, la enfermedad terminó venciendo, llevándose al ‘Príncipe de la Canción’ el 28 de setiembre de 2019.