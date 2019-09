Magaly a comentario racista por criticar a Yahaira Plasencia: “Estoy orgullosa de mis raíces”

Magaly Medina ha lanzado duros dardos contra Yahaira Plasencia, lo cual ha despertado reacciones diversas entre la audiencia como con los usuarios de redes sociales. Uno de estos, quien salió a defender a la salsera, hizo un comentario racista en el que se burlaba de los humildes orígenes de la periodista, pero la popular ‘Urraca’ no se quedó callada.

La periodista usó el Twitter, red social en la que es muy activa, para responder a la usuaria identificada como @CastagninoFanny quien le escribió lo siguiente:

“Tu aparte de ser de un barrio de quinta, sabemos que eres hija de una lavandera y un subalterno PNP nacida de una relación extra matrimonial, y no lo puedes negar porque es vox populi tus raíces, cómo críticas a Yahaira como si tú, aparte de ser de quinta siempre fuiste fea”.

Magaly Medina no esperaría mucho para responder a la usuario destacando que no siente ninguna vergüenza de sus raíces:

“A mucha honra hija de un policía y una lavandera. Me siento orgullosa de mis orígenes y de la fuerza maravillosa que me dieron mis padres para hacer de mí la mujer que soy ahora. A diferencia de muchas, nadie me ha regalado nada. Y tú ¿ya lograste algo en la vida?”

La publicación de Magaly Medina en Twitter ha tenido reacciones diversas en la mencionada red social; por un lado, muchos usuarios han salido a dar su respaldo a la periodista, pero desde otra orilla están quienes no comparten el espíritu de la usuario, pero destacan que ella ha tenido éxito en la televisión inmiscuyéndose en la privada de los demás.

“Mal lo de los padres. Pero tus logros son a base de ofender y humillar a otros, eso no es criticar. Tus logros son hacer plata a costa de la ignorancia de la gente. Y hoy a los casi 60 comes de una chibola (Yahaira Plasencia). Dices que las mujeres hablamos mal de otras si es cierto hace 30 años”, escribió una seguidora.

“Magaly, bien dicho. Ponle a esa desubicada fan de la Yahaira ya que es #LaPatronaDelMal”, se lee en otro comentario.

O también: “¿a quién le ha ganado la Yahaira? A nadie, es una completa desconocida en el extranjero, que su productor le haya hecho creer lo que ella no es, ese es otro asunto, se cree ‘diva’ la salserita. Sólo en Perú te conocen y gracias a un futbolista. Fuera del Perú ni en pelea de perros”.