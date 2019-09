Vanessa Saba impacta a fans con atrevido pole dance

Vanessa Saba sorprendió a sus fans en Instagram al hacer un atrevido baile de pole dance. La actriz peruana se dejó ver por primera vez en un estudio de baile donde se sujetó del característico tubo.

La actriz de ‘Amor de madre’ pidió a sus seguidores que no se burlen. “No hago Pole dance ni nada de ejercicio hace como un mes. Recién he vuelto esta semana y aún me dan miedo algunas cosas así que no vale burlarse”, se lee en la descripción del video.

“Pero igual lo comparto porque me emociona todo del Poldance; los aciertos, los errores, los avances, los retrocesos, sentir los músculos trabajando y el cuerpo estirándose”, continúa Vanessa Saba.

La publicación de la artista tiene más de 20 mil reproducciones y varios comentarios de apoyo de sus seguidores. “Hacer ejercicio siempre es bueno”, “¡felicitaciones!”, “es un excelente ejercicio”, “muy bella”, fueron algunos de los comentarios que se pueden encontrar en Instagram.