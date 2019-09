Antonio Pavón critica a Sheyla Rojas tras relación con millonario Fidelio Cavalli

Antonio Pavón volvió a referirse a su expareja Sheyla Rojas. Esta vez, aseguró que la prioridad en la vida de la conductora de televisión no es su hijo.

Según el torero español, Sheyla Rojas dedicaría más tiempo a su vida amorosa que a su hijo. “Las prioridades no empiezan con Antoñito”, aseguró en una entrevista para una radio local.

Además, comentó el pasado romance de la conductora con el millonario libanés Fidelio Cavelli, con quien celebró su cumpleaños y se rodeó de lujos en Estados Unidos y Grecia.

“A mí ese tipo de mujeres no me gustan, a buen entendedor pocas palabras... Te pago los caprichos, las carteras ¿A cambio de qué? Es ahí la pregunta, qué es lo que da el invitado ‘boquita come… Que asco, me refiero a hombres y mujeres, en general”, expresó.

Antonio Pavón asegura que conductora no prioriza a su hijo

Respecto a su pequeño, reveló que hace 8 meses que no tiene contacto con él. “Lamentablemente, según el juez dice que el niño tiene que estar con su mamá pero creo que el niño debe estar con quien mejor calidad de vida le dé. Y en calidad de vida no me refiero a lo económico sino a lo emocional. Yo le podría dar más, estoy seguro”, dijo el español.

Entre sus proyectos están el abrir un restaurante de fusión de comidas peruanas en España para poder tener estabilidad económica.