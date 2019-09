Nivis: la serie de Disney Junior que aborda el tema de la inclusión

Desde el último lunes, Disney Junior transmitirá nuevos capítulos de su serie: Nivis, amigos de otro mundo, que narra la fantástica historia de una familia: abuelo, hijo y nieta, quienes conviven en la misma casa con cuatro encantadores y traviesos extraterrestres. Dos de sus protagonistas: el actor Gustavo Masó (el abuelo Amadeo), y Lourdes Errante (la pequeña Isabela), conversaron con La República, sobre el reto de compartir el casting con animaciones.

-Cuál ha sido el mayor reto que han tenido al participar en una serie donde la mitad de los protagonistas son seres animados?

Gustavo Masó: El mayor reto fue sostener la trama porque en el momento de la grabación teníamos que mantener el tono de énfasis de alegría en la conversación con la otra persona que a veces grabábamos por separado.

-La temática de la serie, es decir, los alienígenas que llegan por casualidad a la tierra y anclan en el seno de una familia, nos hace recordar a otras series emblemáticas como Alf, por ejemplo. Gustavo Masó, usted que es un actor de trayectoria, encuentra algún paralelo con esta historia?

Gustavo Masó: Bueno siempre es grato optar por series que hablen de gente de otro mundo que viene a la tierra. Sin embargo, la resolución de imagen es más real y es diferente porque trata de otros temas. La historia que nos cuenta es sobre nivis que es un simpático extraterrestre que está dentro de la casa. Es muy divertido, él juega con la familia y es un dibujo muy inspirador porque trata temas de inclusión y de la no discriminación que son temas que a veces se obvian en estos contenidos.

-¿Cuál creen que es el mensaje que encierra la serie para el público? ¿Qué es lo que esperan?

Lourdes Errante: Para mí lo que transmite la series que es reconciliarse. No hacernos daño entre unos y otros. Lo diferente es bueno, lo diferente es poder. No debemos estar con miedo. Para mí lo más importante de la serie es que es familiar y que nos deja grandes valores en los capítulos que veremos.

Gustavo Masó: Hay muchos puntos atractivos de esta serie. Una que es un musical que lo hace diferente pues transmite sus mensajes en estas músicas. Luego, en realidad lo que me encantó mucho, es que no tiene violencia, es una serie muy familiar y que habla de la integración lo que transmitirá diversión y reflexión juntas. Si bien es una serie para niños, deben de verlo en familia porque el mensaje es para ambos: grandes y pequeños.

-Para la niña Lourdes Errante, ¿Qué tan fácil o difícil le resulta lidiar con la fama y la exposición que le da un canal como Disney Junior?

-¡Para mí es una locura! Actuar en una serie para Disney es una locura porque yo canto y poder mostrarlo en esta serie es un paso más para mi carrera. Sin duda es hermoso y no sé cómo me sentiré cuando la gente se de cuenta que cuando me vean por la calle me saluden, recordando a la serie que vieron en sus casas. Me emocionaré mucho.

-¿Creen en la vida fuera de este planeta?

Lourdes: Pienso que en algún lado en serio para mí, debe haber una vida que por ahí está escondido que por ahora no se conoce, pero algún día se podrá determinar que sí.

Gustavo: No creo que estemos solos en el universo. A veces nosotros creemos que tenemos todo el conocimiento, pero yo creo que no. En algún momento congeniaremos con otros individuos, tal vez en otra atmósfera y compartir otros pensamientos.