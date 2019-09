Magaly se reafirma sobre Tilsa Lozano: “Todos la recuerdan como la segunda de un jugador”

Una nueva guerra se ha declarado entre Tilsa Lozano y Magaly Medina, esta vez luego que la polémica periodista se burlara de la vengadora quien intentó aconsejar a Michelle Soifer en el terreno del amor, recordándole su pasado con el futbolista Juan Manuel Vargas, así como su fallido matrimonio con Miguel Hidalgo.

En una entrevista concedida al diario Ojo, Magaly Medina respondió una serie de preguntas, principalmente, enfocado en su apreciación sobre los personajes con los que ha tenido diversos pleitos en los últimos tiempos.

Cuando se le preguntó sobre las presuntas indirectas a las que TIlsa Lozano estaría haciendo referencia sobre el esposo de Magaly Medina, la periodista contestó:

“Creo que se refiere a otras personas. Voy a cumplir tres años de casada y vivo con paz y tranquilidad. Que no se arañe. Aquí solo hay una realidad con pruebas y es que ella quedó en nuestra memoria colectiva como la ‘segunda de un jugador’. Que no me envidie, que la envidia enferma”.

Acto seguido, le recordaron que Tilsa Lozano está demandando a todo aquél que le recuerde a la exmodelo el amorío que en su momento tuvo con el exfutbolista Juan Manuel Vargas, Magaly Medina respondió sin titubear:

“Tendría que querellar a todo el país. Ella debería cuidarse de hablar sin pruebas, pero en este caso no me siento aludida porque si alguien me hubiera sacado de un cuarto en baby doll o llegado a la casa con una mujer, te juro que no estaría casada con alguien así”, aseguró la periodista.

Recordemos que en su programa del pasado 23 de setiembre, Magaly Medina dijo esto de Tilsa Lozano por aconsejar a Michelle Soifer:

“¿De cuándo acá ella es consejera? Si todo el país le ha podido aconsejar a ella… El ‘Loco’ Vargas, que la tenía de segundona, que nunca la oficializó, que siempre la tuvo en el rincón… ella tenía que salir a rebajarse para fastidiar a la mujer del ‘Loco’ para sentirse importante… Y luego estuvo con ese bueno para nada que fue el padre de sus hijos. Al final se salía a divertir sin ella y tuvo que botarlo”, hecho que no agradó para nada a la exmodelo.

Magaly Medina llama “perdedor” a Antonio Pavón

Pasando a otros temas, se recordó la amistad que en su momento Magaly Medina tuvo con el ex de Sheyla Rojas, Antonio Pavón, pero a raíz de discusiones entre ambos, como de audios que no mostraban su mejor cara, la conductora criticó duramente al español que llegó a considerarla como “el cáncer de la sociedad peruana”.

Ante esto, Magaly Medina no se calló nada y tuvo duros calificativos para el español: “Ese perdedor desaparecido de la televisión nacional. Racista, insultador de mujeres, discriminador, debería estar agradecido con las personas que alguna vez le dimos la mano en muchas circunstancias de la vida en la que otros lo hubieran dejado. Eso debería recordar”.

Magaly medina le pide tolerancia a Mónica Cabrejos

Más reciente es su intercambio palabras con Mónica Cabrejos, quien salió a defender a Yahaira Plasencia, asegurando que Magaly Medina le tenía envidia. La periodista, fiel a su estilo, no se guardó nada y volvió a referirse a la exvedette.

“Mónica (Cabrejos) tiene que aprender a tolerar las críticas y desarrollar un ‘cuero de chancho’. Acá nadie está menospreciando a nadie, sólo di mi opinión por su defensa airada de Yahaira (Plasencia), que me pareció tonta”.