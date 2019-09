Magaly sobre Olinda Castañeda: “Esta chica no tiene dignidad”

Olinda Castañeda fue duramente criticada por la periodista Magaly Medina en su programa Magaly TV la firme, tras ser “ampayada” asistiendo a una de las peleas de su ex pareja, el peleador de Muay Thai, Jackson Mora.

Las imágenes muestran a la enemiga de Tilsa Lozano, viviendo muy atenta el minuto a minuto del encuentro de Jackson Mora en el octógono, tras el triunfo del luchador, Olinda Castañeda no pudo ocultar su emoción y se levanta de la butaca para aplaudir.

Esta situación provocó las burlas de la popular ‘Urraca’, quien afirmó que Olinda Castañeda es “una chica sin dignidad” por apoyar a su ex pareja a pesar de que éste fue ‘ampayado saliendo de una discoteca con Tilsa Lozano’.

Magaly Medina se burla de Olinda Castañeda.

“Yo no lo vi ese día porque supuetamente estaba con su hijo, esto es una traición porque en ese momento sí estabamos juntos. Si ya sabes de qué pie cojea esa persona, ya has personado una vez, (...) me dijo muchas cosas. Es una persona que no sabe amar, que no sabe querer y todo lo que decía era mentira”, dijo muy indignada Olinda Castañeda al enterarse de la salida de su pareja con Tilsa Lozano.

Ante las imágenes reveladas, Magaly medina continuó criticando a la modelo, pues esperó el final del encuentro hasta altas horas de la noche. Sin embargo, tras su triunfo, Jackson Mora salió a celebrar su triunfo acompañado de un grupo de amigos en el que no se encontraba Olinda Castañeda.

“La pobre estuvo alentándolo hasta las 2 de la mañana y a esa hora terminó la pelea y el hombre se fue a divertir con sus amigas. Ella se va sola a su casa ¿Qué pasa Olinda, también eres del club de Tilsa o qué?”, cuestionó Magaly Medina.