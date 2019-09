Ethel Pozo sobre Rodrigo González: “Él representa a mucha gente que no es creyente”

Ethel Pozo no se quedó callada y respondió a Rodrigo González tras criticarla por mencionar el nombre de Dios al desmentir una relación más que amical con Yaco Eskenazi.

Y es que los rumores de un coqueteo entre los excompañeros de conducción llegó a oídos de ‘Peluchín’.

PUEDES VER Rodrigo González critica a Ethel Pozo por desmentir relación con Yaco Eskenazi mencionando a Dios

“No digo que no sea cierto o no lo que ella afirma, no tenemos por qué dudar de su palabra, pero a Dios no hay que usarlo como vocero de nada, ni anteponerlo ante algo tan frívolo, tan de las debilidades de la carne humana”, expresó el exconductor de “Válgame Dios”

Ante la fuerte crítica, la hija de Gisela Valcárcel aseguró que entiende a Rodrigo González porque él no cree en Dios.

"Yo a Rodrigo lo conozco desde los quince años. No lo he escuchado, no lo sigo, pero le tengo mucho cariño. Lo entiendo porque él representa a mucha gente que no es creyente", declaró Ethel Pozo a La República.

Sin embargo, halagó el talento del exconductor en la televisión. “Él es talentosísimo. Si ahora no está, lo estará en un tiempo”, agregó.

Ethel Pozo niega romance con Yaco Eskenazi

La conductora del magazine “El show después del show” fue tajante al volver a referirse a los rumores de unos coqueteos con el esposo de la modelo Natalie Vértiz.

“Ni que estuviera muerta, ni así volviera a nacer, jamás estaría con Yaco Eskenazi”, sentenció.