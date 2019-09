Avril Lavigne, la intérprete de “Girlfriend", está de cumpleaños [FOTOS]

Avril Lavigne celebra su cumpleaños número 35 este viernes 27 de septiembre inmersa en su regreso a la música. La cantante canadiense alcanzó la fama en el año 2002 con la publicación de su primer disco, titulado “Let Go”.

Canciones como “Complicated”, “Skater boy”, “Girlfriend”, entre otras, estuvieron en el top 10 de éxitos en diversos países del mundo.

Avril ahora se encuentra abocada en su más reciente gira musical “Head Above Water” con la que recorre varias ciudades de Estados Unidos. Su regreso a los escenarios tras ser diagnosticada con la enfermedad de Lyme ha emocionado a sus millones de fanáticos.

En esta nota conoce más sobre la vida de la artista, los mitos alrededor de ella y sus canciones más populares.

PUEDES VER Avril Lavigne regresa a los escenarios tras superar terrible enfermedad

Avril Lavigne: la adolescente canadiense que conquistó al mundo

Avril Lavigne inició su carrera musical en el año 2002 y marcó a toda una generación con temas marcados por letras rebeldes y la influencia del grunge.

Su primer álbum, “Let go”, fue nominado a cinco premios Grammy, mientras que su segundo disco, “Under my skin”, alcanzó el primer lugar en las más ‘rankeadas’ listas.

En 2007 ganó un premio MTV Europa en la categoría mejor canción por “Girlfriend”, de su tercer disco titulado “The best damn thing”.

La cantante tuvo que alejarse durante algunos años de los escenarios tras contraer la enfermedad de Lyme. Pero en agosto de 2019 anunció su regreso a la música y la publicación de un nuevo disco.

“Las dos primeras canciones ‘Head Above Water’ y ‘Warrior’ las escribí estando en mi cama durante uno de los momentos más terroríficos de mi vida”, comentó Avril Lavigne a un medio estadounidense.

Actualmente Avril se encuentra promocionando su más reciente tema, titulado "I Fell in love with the devil”.

¿Avril Lavigne murió?

En una entrevista en vivo, Avril Lavigne habló sobre un rumor que apareció en las redes sociales, el cual asegura que murió y que su carrera fue seguida por una doble.

“Sí, algunas personas piensan que no soy la verdadera yo, ¡lo que es tan raro!, no logro entender por qué pensaron eso”, señaló la artista en conversación con una radio canadiense. Así aclaró la leyenda urbana que la acompaña desde el año 2003.

Esta teoría sugiere que la ‘verdadera’ Avril Lavigne se suicidó tras el fallecimiento de su abuelo, por lo que sus productores y familiares decidieron ‘reemplazarla’ por una mujer muy parecida a ella, identificada como Melissa Vandella.

Lo que sí es verdad es que la cantante estuvo postrada en cama durante cinco meses debido a la enfermedad de Lyme, la cual adquirió por la mordedura de una garrapata.

Canciones más recordadas de Avril Lavigne

- When you’re gone

- Complicated

- Ske8ir boi

- I’m with you

- My happy ending

- Gilfriend

- What the hell