Yahaira Plasencia se burla de ‘haters’: “Me pueden llamar la ‘Patrona’ o si no la ‘Yaha’”

Yahaira Plasencia se cansó de que su detractores despotriquen de ella, luego que indicara en una entrevista en Miami que le llaman la ‘Patrona’ en Perú. A través de su perfil autorizado de Instagram, la salsera dejó irónicos mensajes a sus ‘haters’, quienes le recordaron que ella es conocida como la ‘Reina del totó’.

La salsera también se refirió al trabajo que realizan los periodistas de espectáculos en Perú. “Igual yo respeto mucho el trabajo de todas las personas que ejercen su profesión, de estar comunicando diferentes cosas del artista. Estoy enfocada en mi carrera, más allá de lo que hablen, no hablen o dejen de hablar; se respeta su opinión”, indicó durante una entrevista en Estados Unidos.

En otro momento, Yahaira Plasencia se dio el tiempo de responder a sus detractores en Instagram, donde literalmente los troleó en cada uno de sus textos. "¿Quién te dijo la ‘Patrona’?, preguntó una usuaria, a lo que la intérprete de “Y le dije no” le contestó lo siguiente: “Mi abuelita”.

Además, la amiga de Jefferson Farfán explicó el origen de su apelativo. “¿Inventando? Yo no invento. Y en ningún momento dije que el Perú me dijo la ‘Patrona’, fue uno de mis muchachos que trabajaron en mi orquesta, y desde ese día, me quedé con eso. Los que desean me pueden decir la ‘Patrona’ y los que no la ‘Yaha’”, escribió la salsera.

De otro lado, algunos usuarios se tomaron la licencia de escribir en la cuenta de Instagram de Thalía para pedir que no le tome importancia a Yahaira Plasencia, porque según ellos, la salsera se está colgando de su fama.

Tilsa Lozano se mofa de Yahaira Plasencia

La popular ‘Vengadora’ no se quedó callada en la reciente emisión de “El show después del show”, donde se burló de la intérprete de “Y le dije no”.

“Yo creo que quien realmente la está haciendo linda en Miami es Leslie (Shaw), ella trabaja para Sony y es muy conocida por allá. ¿Yahaira es conocida como Leslie? En eso coinciden porque ella también es una ‘caza talentos’ (se burla)”, refirió Tilsa Lozano luego que Renzo Schuller indicara que la salsera trabaja con el conocido productor Sergio George, a quien se le conoce como el caza talentos.