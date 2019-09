Tilsa Lozano se mofa de Yahaira Plasencia: “También es una cazatalentos”

Tilsa Lozano no puede ocultar su desazón por Yahaira Plasencia. A raíz del reciente auge hacía la internalización y las declaraciones en diversos medios en Miami de la salsera, la jurado de “El artista del año” aprovechó las pantallas del programa “El show después del show” para mofarse de la amiga de Jefferson Farfán.

La ex chica de ‘Playboy’ aseguró que la intérprete de “Y le dije no” no la viene rompiendo en el extranjero, a diferencia de Leslie Shaw que sí tiene éxito en Estados Unidos, minimizando la presencia de la amiga de Jefferson Farfán en Norteamérica.

“Yo creo que quien realmente la está haciendo linda en Miami es Leslie (Shaw), ella trabaja para Sony y es muy conocida por allá. ¿Yahaira es conocida como Leslie? En eso coinciden porque ella también es una ‘cazatalentos’ (se burla)”, refirió Tilsa Lozano luego que Renzo Schuller indicara que la salsera trabaja con el conocido productor Sergio George, a quien se le conoce como el cazatalentos.

La amiga del ‘Zorro’ Zupe no pudo contener la risa al escuchar las declaraciones de Yahaira Plasencia en un medio de Estados Unidos, donde aseguró que acá en Perú la conocen como la ‘Patrona’, porque según las palabras de la salsera el seudónimo se lo ganó por su carácter fuerte, y que tomó como referencia la telenovela “La Patrona”, producción que tiene de protagonista a Aracely Arámbula.

“¿Quién le ha dicho eso? Ella solita se ha autodenominado así. Ustedes saben mi opinión, por eso no tengo que decir nada”, manifestó la jurado de “El artista del año”.

Tilsa Lozano responde a Magaly

Luego que Tilsa Lozano le diera consejos amorosos a la mediática chica reality Michelle Soifer, la ex conductora de “En Exclusiva” aclaró que lo hizo por experiencia propia, por las decepciones que ha tenido en su pasadas relaciones.

“Como a mí también me fue muy mal en el amor le puedo aconsejar de igual a igual (risas)”, expresó. Luego de ello, Magaly Medina se burló de la ex chica “Playboy”.

Sin embargo, la jurado de “El artista del año” no se quedó callada y le respondió lo siguiente: "Yo podría aconsejarle a cualquier mujer, por ejemplo, si mi marido por una escena de celos me bota de la casa y me deja en ‘babydoll’ en la calle o si me voy a trabajar y llega mi marido borracho con otra mujer a mi casa, también le podría aconsejar que la deje. Peor aún si me tengo que hacer autorregalos yo misma para decir que me están pidiendo perdón, podría aconsejar a cualquier mujer que pase por esa situación (risas)