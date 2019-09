Tilsa Lozano envía fuerte indirecta a Magaly Medina sobre su vida amorosa

Luego de que Magaly Medina afirmara que Tilsa Lozano no tenía autoridad para aconsejar a Michelle Soifer sobre su vida amorosa, la ‘exvengadora’ no se quedó callada y le envió una fuerte indirecta a la polémica periodista.

La exconductora de “En Exclusiva” dijo que le recomendó al ‘Sol’ que investigue a Giuseppe Benignini, su actual saliente, porque, al igual que ella, la ha pasado mal en el amor.

“Es que como a mí también me ha ido mal, entonces la puedo aconsejar de igual a igual”, comentó en una entrevista para el diario Trome.

Tras estas declaraciones, la popular ‘Tili’ fue consultada sobre los fuertes comentarios que hizo Magaly Medina en su contra al decir que ella no tenía autoridad moral alguna para dar consejos sobre amor pues el futbolista Juan Manuel Vargas jamás la oficializó.

Al responder sobre este tema, Tilsa Lozano lanzó un controversial mensaje en el que estaría especulando sobre la vida amorosa de Medina, quien está casada con el notario Alfredo Zambrano.

“Bueno, yo podría aconsejarle a cualquier mujer. Por ejemplo: si mi marido, por una escena de celos, me bota de la casa y me deja en babydoll en la calle; o si me voy a trabajar en la mañana y llega mi marido borracho con otra mujer a la casa, yo podría aconsejar que lo deje. Y, peor aún, si me tengo que hacer autoregalos para decir que me están pidiendo perdón. Podría aconsejarle a cualquier mujer que está pasando por esa situación”, manifestó.

Magaly Medina llama segundona a Tilsa Lozano

Luego de que Tilsa Lozano se dirigiera a Michelle Soifer para aconsejarle que investigue a Giuseppe Benignini, su actual saliente, para no repetir los malos momentos que pasó con sus exparejas, Magaly Medina le dijo a la exchica Playboy.

“Vargas que la tenía de segundona, que nunca la oficializó, que siempre la tuvo en un rincón. Ella tenía que salir a rebajarse (...) ¿Ejemplo de qué es? Cualquier cosa le aconsejan a la mujer”, comentó en su programa “Magaly tv, la firme”.