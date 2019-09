Rodrigo González luego de que Yaco confirmara su continuación en ‘GV Producciones’: “Agradéceme"

No se guardó nada. Rodrigo González no dudó en responderle al exchico reality y ahora conductor de televisión Yaco Eskenazi luego de que este asegurara de que no ha salido de las filas de la productora dirigida por Gisela Valcárcel.

“Sigo en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ y tengo más proyectos. Estoy feliz en ‘GV Producciones’ y en el canal” aseguró Eskenazi a primeras horas de este jueves.

Como era de esperarse, Peluchín, quien había señalado que Yaco había salido de las filas de la productora de la ‘Señito’, disparó con todo y aseguró que Yaco debería agradecerle por el trabajo que ahora tiene.

“Agradéceme, Yaco, dame un porcentaje de eso porque ahora también negaras que te querías ir, que dijiste que no ibas más”, señaló Rodrigo González en su cuenta de Instagram.

En medio de su polémico mensaje, ‘Peluchín’ le recordó a Yaco Eskenazi la razón por la cual estaba con un pie afuera de las producciones de la popular ‘Señito’.

“La señora, dueña de la productora, te estaba paseando. Y (tú) que ya tenias varios años, que no te subía el sueldo, que ella gana pero es bien dura para dar el diezmo”, disparó Peluchín en alusión a Gisela Valcárcel.

Para Rodrigo González, fueron sus declaraciones en las que daba a conocer las razones por las que Yaco quería irse de ‘GV Producciones’ que decidieron renovarle su contrado: “A raíz de todo esto te han renovado, no seas malagradecido”, añadió el exconductor de televisión.