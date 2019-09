Reguetoneros contra los Grammy Latinos

Al conocerse las nominaciones a los Grammy Latinos, los líderes del llamado género urbano (o reguetón), Maluma, J Balvin y Daddy Yankee, convirtieron en tendencia la etiqueta #SinReggaetonNoHayLatinGrammy junto con una imagen del conocido gramófono tachado con una x. ¿Su reclamo? El no haber sido considerados en las principales categorías.

“A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo con la manera en que trataron al género y a muchos de mis colegas. Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad y respeto”, argumentó Yankee, provocando miles de comentarios a favor y en contra. Las críticas hacia ellos han sido más de una vez por sus letras machistas. Incluso, tras el premio que recibió Maluma en el 2018, más de un titular señaló que se trató de “un Grammy al machismo”, por su cuestionado disco ‘F.A.M.E’.

PUEDES VER Rosalía alborota a sus fans con impactante foto al desnudo

Una “estricta votación desde hace 20 años”

La Academia Latina de la Grabación no tardó en responder. “(Los Grammy) siguen un estricto proceso de votación desde hace 20 años. Los miembros de la Academia, por medio de sus votos, seleccionan el material que consideran merecedor de una nominación”. Sin embargo, terminó con un mensaje conciliador. “La Academia nunca ha influido en sus decisiones, incluso cuando hay gente que no concuerda con los resultados. No obstante, estamos siempre abiertos a escuchar descontentos y críticas constructivas. Invitamos a los líderes de la comunidad a involucrarse y participar en debates”.

Ayer, tras el comunicado de los Grammy, J Balvin publicó un video de 4 minutos. “No estoy de acuerdo con la parte de usarnos para el rating y después no llevarnos lo que nos merecemos en nuestras categorías”, dijo. Nicky Jam, Karol G, entre otros, fueron invitados como parte del show en el 2018.