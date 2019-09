Mónica Cabrejos se pronuncia tras duros comentarios de Magaly Medina

Luego de los fuertes comentarios que lanzó Magaly Medina a Mónica Cabrejos, la locutora recurrió a su cuenta personal de Instagram para enviar un corto texto donde se refirió sobre el Síndrome Procusto, que la padecen aquellas personas que envidian el triunfo de otros.

Como se sabe, la conductora de “Magaly TV, la firme”, le aconsejó que dejara de decir “estupideces” y “babosadas” tras señalar que la gente critica a Yahaira Plasencia por ser “mestiza” y de “barrio”.

“Muy típico... El síndrome de Procusto define a aquellos que, al verse superados por el talento de otros, deciden menospreciarlos. Incluso deshacerse de ellos. El miedo los lleva a vivir en una continua mediocridad, donde no avanzan ni dejan que otros lo hagan. ... Este fenómeno se conoce como síndrome de Procusto”, escribió Mónica Cabrejos.

Mónica Cabrejos y su mensaje en Instagram.

Inmediatamente los seguidores de Cabrejos lo relacionaron con los últimos comentarios que hizo Magaly Medina sobre ella.

“Se nota que ves ‘Magaly TV, la críticas pero la ves ...y yo la apoyo en todo lo que dijo de Yahaira ..esa señorita no ha ganado nada aún en esta carrera y así como miente no creo que llegue a ningún lado..la humildad es una virtud que ella no lo conoce”, “Esto te quieren hacer Mónica, no hagas caso”, “Que en esta sociedad abunda y de se da principalmente por falta de amor propio y valores”, “¿Es en serio? Que low (bajo) level tu análisis, la gente envidia a Yahaira porque es mestiza y de barrio.... ella causa anticuerpos porque es una pinocha y soberbia .... that’s all (es todo)”, “Ay, exageras, Magaly hace farándula no hace noticieros”, “Anoche habló de ti Magaly respondele. Esa tía esta loca”, fueron algunos comentarios que le hicieron llegar a Cabrejos en Instagram.

Mónica Cabrejos defiende Yahaira Plasencia

Durante su programa en Radio Capital, Mónica Cabrejos se refirió a la gira internacional de Yahaira Plasencia, quien se paseó por Estados Unidos y Puerto Rico para promocionar su más reciente tema “Y le dije no”.

Asimismo, la periodista señaló que existe un sector del público peruano que siente envidia por lo que viene cosechando la salsera.

“Yo lo que siento es que le tienen un fastidio porque ha llegado a donde muy poquitos peruanos han podido pisar ni siquiera en sus mejores sueños”, señaló.