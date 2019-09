Magaly Medina a Mónica Cabrejos por defender a Yahaira Plasencia: “¿Por qué hablas estupideces?”

A Magaly Medina no le causó gracia que Mónica Cabrejos saliera a defender a Yahaira Plasencia, luego que esta se autodenominara ‘La Patrona’ y recibiera críticas y burlas por algunos personajes de la farándula local.

La conductora de “Magaly TV, la firme” se mostró ofuscada, pues la locutora señaló que muchos envidian a la salsera por ser de barrio y mestiza.

“Todo lo que ha desatado (Yahaira Plasencia) que vaya a contar cuentos por otro lado donde no la conocen, pero acá la conocemos muy bien y no nos chupamos el dedo”, comentó Magaly Medina, en referencia a las últimas declaraciones de la cantante, quien se autodenominó ‘La Patrona’.

Mónica Cabrejos asegura que envidian a Yahaira Plasencia.

“Pero a todo esto han surgido defensoras de Yahaira Plasencia y una de ellas ha sido Mónica Cabrejos. Ella ha salido a pechar a todo el mundo, a decir en su programa que por qué criticamos a Yahaira, que lo hacemos porque seguramente somos unos envidiosos, porque nunca hemos pisado los lugares que Yahaira. Aguanta tu coche”, señaló la conductora.

“¿Por qué hablas bobadas Mónica Cabrejos? ¿Por qué hablas estupideces? Qué le vamos a tener fastidio a Yahaira porque es mestiza y de barrio. Todos hemos nacido de barrio”, le respondió Magaly Medina a la locutora.

Además, la periodista le recordó que ella también viene desde abajo, al igual que Yahaira. Sin embargo, señaló que existen artistas peruanos que ya se han consagrado internacionalmente.

“Vengo de Huacho. Acá no es fastidio o envidia de que esté pisando los mejores escenarios. Ella todavía no ha llegado a ninguna parte y ojalá lo haga, se internacionalice, pero hay tres peruanos candidatos al Grammy. Así que no digas que ella (Yahaira) es la primera, la precursora, la pionera. Tenemos a Gianmarco, Tony Succar y Evay Ayllón”, resaltó.

Magaly Medina revela por qué critica a Yahira Plasencia

Magaly Medina señaló que desde un inicio ha criticado a Yahaira Plasencia, porque, para ella, no se muestra transparente.

“A Yahaira le he criticado las mechas, los dientes, las celulitis desde antes, cuando empezó su relación con Jefferson Farfán. Así que yo soy consecuente con lo que pienso. Si ella hubiera sido una persona más honesta, abierta y transparente, estoy segura que no la criticaría. A mi me gustan las mujeres empoderadas que van por el mundo en una sola línea, que no son hipócritas”, contó.