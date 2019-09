Residente y Don Omar se burlan de protesta de Daddy Yankee, Maluma, J Balvin y otros contra el Latin Grammy

Los reggaetoneros Daddy Yankee, Maluma, Anuel AA, J Balvin y entre otros reclamaron la falta de nominaciones del género en el Grammy Latino 2019. Sin embargo, el rapero René Pérez se burló del movimiento y les recordó a sus colegas que hay problemas más importantes.

A través de las redes sociales recorría el hashtag #SinReggaetónNoHayLatinGrammy, este llegó hasta Residente, quien fiel a su estilo, ironizó la decisión de los mas grandes exponentes de reggaetón del momento.

“Tuve que suspender la comida porque está pasando algo grave y tiene que ver con los Grammy... Lo que está pasando es horrible, cuando yo veo esas nominaciones y no veo la presencia del reguetón ¿Cómo tú te sientes cabrón?”, dice al inicio del video el intérprete “Bellacoso”

“A mí me parece obsceno, el reguetón en lo cultural es algo que apoya a la humanidad, para mí este es un crimen de derechos humanos, lo que acaba de pasar”, añadió su amigo que lo acompañó en el video.

“Quieren mi apoyo ahora, la verdad, lo que yo creo es que deben relajarse porque los premios no determinan la calidad de la música y deben disfrutarlo. Y a la misma vez deben ser colegas con los colegas del género urbano. A mí no me nominaron este año, me ganó Enrique Iglesias, pero no me voy a molestar. Lo que deben hacer es apoyar a los que nominaron”, sentenció el artista puertorriqueño.

Además, señaló que el país de origen de varios de estos reggaetoneros se encuentra en una grave crisis de necesidades básicas.

“No protesten por cosas que valen no la pena, que hay tantas cosas jodidas. El agua está saliendo color miel en Puerto Rico, me entienden. Los dejamos con eso”, agregó René Pérez antes de finalizar el video.

Los Premios Grammy Latino 2019 se realizaran en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, el próximo 14 de noviembre.

¿Qué dijo Don Omar sobre protesta de reggaetoneros?

Una de las leyendas del género urbano, Don Omar, respaldó la dura crítica de Residente a sus colegas como Daddy Yankee, Maluma y J Balvin.

En la misma publicación del video, el intérprete de ‘Ella y yo’ comentó con un emoji de risa junto a una mano levantando dos dedos. Los seguidores indicaron que el mensaje es de apoyo al rapero.