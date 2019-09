Kylie Jenner y Billie Eilish causan furor por tener el mismo modelo de uñas [FOTOS]

Kylie Jenner y Billie Eilish fueron comparadas en las redes sociales por una peculiar razón. Aunque la influencer y la cantante estadounidense no son amigas e incluso tienen estilos de moda diferentes, hay un ‘accesorio’ que tienen en común.

Se trataría de una reconocida marca de uñas acrílicas: Tammy Taylor. Ambas jóvenes lucen en Instagram el mismo color y modelo del producto.

Kylie Jenner viralizó hace una semanas sus uñas tras posar para Playboy. Billie Eilish publicó una fotografía el miércoles 26 de septiembre luciendo similar a la menor de las Kardashian.

La diferencia es que las famosas utilizaron el modelo para ocasiones distintas.

Kylie Jenner en portada de Playboy.

Lo cierto es que tanto Kylie Jenner como Billie Eilish utilizan la misma marca de uñas acrílicas.

Incluso se sabe que Tammy Taylor hizo una versión con diamantes de imitación emulando las uñas neutrales actuales de Billie para Kylie a inicios de esta semana.

Instagram de Billie Eilish

¿Quién es Billie Eilish?

Billie Eilish es una cantante de música pop e indie de 17 años. Su primer tema conocido se llama “Ocean Eyes”.

A inicios de 2019 se volvió tendencia gracias a su nuevo álbum ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’.

Billie Eilish ha pasado a estar en la lupa de todo el mundo gracias a la intensidad de su música, la calidad de sus canciones y la sinceridad con la que habla.

Kylie Jenner envía mensaje a sus seguidores tras ser hospitalizada

La ‘socialité’ utilizó su cuenta de Twitter para enviar un emotivo mensaje a sus miles de fanáticos, a quienes reveló que se encuentra “muy enferma”.

En el extenso texto, también precisó que está impedida de viajar y por ello no podrá asistir a los eventos que tenía agendados.

La joven empresaria fue hospitalizada de emergencia la tarde del último miércoles en un hospital de Los Ángeles, luego soportar durante varios días, dolores corporales, mareos y náuseas.