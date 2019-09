Kylie Jenner envía mensaje a sus seguidores tras ser hospitalizada: “Estoy muy enferma”

La ‘socialité’ Kylie Jenner utilizó su cuenta de Twitter para enviar un emotivo mensaje a sus miles de fanáticos, a quienes reveló que se encuentra "muy enferma".

En el extenso texto, también precisó que está impedida de viajar y por ello no podrá asistir a los eventos que tenía agendados.

Kylie Jenner envía mensaje tras ser hospitalizada

¡Hola chicos! Como saben, me estaba preparando para ir a París para el espectáculo de Balmain en la Semana de la Moda de París para el lanzamiento de mi colaboración de maquillaje con Olivier. Lamentablemente estoy muy enferma y no puedo viajar”, escribió la la menor del clan Kardashian.

La magnate de la belleza también se disculpó con su socio Olivier Rousteing, director creativo de la reconocida marca de maquillaje Balmain, con quien está a punto de lanzar la nueva línea KYLIE X BALMAIN.

“Crear esta colección con Olivier ha sido un sueño. Por supuesto, esta colección no es solo para la pasarela. Creé a este hijo para que pudieran tener una parte de este evento único en la vida. Me rompe el corazón perderme este espectáculo, pero conozco a ese increíble equipo, y mis amigos que están en la ciudad para el evento, me ayudarán a estar allí en espíritu”, agregó Kylie Jenner.

“Estoy muy orgullosa de esta colección y de Oliver, y nuestra amistad, visión y creatividad realmente se han fusionado en los productos que creamos para ustedes. Asegúrense de ver el programa conmigo el viernes. Va a ser un evento épico el viernes y no puedo esperar. ¡Te quiero, Oliver, felicidades, te envío todo mi amor”, finalizó su mensaje.

La joven empresaria fue hospitalizada de emergencia la tarde del último miércoles en un hospital de Los Ángeles, luego soportar durante varios días, dolores corporales, mareos y náuseas. Esta situación provocó que Kylie Jenner también se ausentara en la prestigiosa gala de los premios Emmy.