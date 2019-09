Josetty Hurtado ayuda a Magaly Medina a tonificar su cuerpo

Josetty Hurtado y Magaly Medina se unieron para compartir un interesante video donde ambas aparecieron ejercitándose para conseguir un cuerpo tonificado.

A través de Instagram, la polémica conductora compartió un breve clip de la rutina que hizo con la hija de Andrés Hurtado.

“¡Ejercicio en duplas! Entrenar es más divertido cuando lo haces acompañada. Hoy, junto a Jossety les traemos unos ejercicios que puedes hacer en casa para tonificar piernas, abdomen y brazos”, escribió la conductora de “Magaly TV, la firme” en la descripción del clip.

Josetty Hurtado ayudando a Magaly Medina.

En las imágenes se pudo ver cómo amabas mujeres sudaron la gota gorda para cumplir todo lo señalado en un principio.

La publicación fue bien recibida por los seguidores de las dos figuras de la farándula, quienes no dudaron en enviarles comentarios positivos:

“Buenas tardes linda y hermosa señora, que linda figura. Que tengas un lindo día desde Argentina, un gran abrazo”, “Bien, Magaly. Eres una persona a seguir”, “A sudar la gota gorda se ha dicho. Bien chica”, “Felicidades”, “Excelentes tips”, “ Se les ve muy bien a las dos, guapas”, “Demasiado divertido siempre todo lo que publicas Magaly, definitivamente la actitud y la sonrisa lo hace todo mejor!! Excelente rutina , ambas regias”, “Excelente dupla chicas. Está muy buena la temática con Magaly... así motivar a más personas para hacer ejercicios desde casa. Saludos”.





Magaly Medina encantada por el trabajo de Josetty Hurtado

Hace unos días, Magaly Medina remeció Instagram tras aparecer con el pelo totalmente rubio. Sin embargo, todo se trató de un trabajo de Josetty Hurtado y su hermana, quienes cambiaron, por un día, el look de la conductora.

Magaly Medina estrenó nuevo look.

La periodista quedó fascinada con el trabajo y destacó el profesionalismo de las hijas de Andrés Hurtado.

"Me encantó lo profesional que son las dos hermanas que experimentaron conmigo, con mi cabello. Quisieron convertirme en Barbie, pero no pudieron. Estuve de rubia, pero no me queda. Ellas lo intentaron, pero no pudieron más”, comentó la conductora de televisión.