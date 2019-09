Jazmín Pinedo anhela tener un segundo hijo de Gino Assereto: “Lo intento todos los días”

Luego de varios rumores sobre su embarazo, Jazmín Pinedo se pronunció para aclarar la situación. Durante la emisión de “Mujeres al mando”, la conductora aprovechó para referirse al tema.

La pareja de Ginno Assereto contó cómo nacieron las especulaciones y señaló que no se encuentra en la dulce espera.

“Se filtró una información de que estaba embarazada por vez número mil. Justo yo salía del canal y me encontré con mis amigos de la prensa, aquí afuera de Latina. Estacioné mi carro para poder conversar con ellos y lo primero que me preguntaron fue si estaba embarazada y les dije que no", comentó.

Sin embargo, Jazmín Pinedo confirmó que estaba llevando un tratamiento para salir embarazada en un futuro.

“Durante unos meses estuve llevando un tratamiento para fortalecer mi útero por algunos temas que ya los expliqué. Ya los terminé hace dos semanas y todos en casa estamos súper emocionados y... simplemente tener que esperar", comentó.

Además, la presentadora aseguró que ella “intenta todos los días” quedar nuevamente en la dulce espera.