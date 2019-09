Exbailarina de Josimar, Angye Zapata, celebra sus 18 años con atrevido topless

Exailarina de Josimar es oficialmente mayor de edad. A través de Instagram, Angye Zapata realizó atrevido topless, generando diversas reacciones y emociones entre sus miles de fanáticos de la esfera virtual.

Luego que Angye Zapata fuera vinculado con el salsero, el mismo Josimar salió al frente para negarlo todo. En un reciente informe de “Magaly TV, la firme” se pudo apreciar al intérprete de “La mejor de todas” agarrado de la mano de quien sería la nueva ‘protagonista’ de su vida, María Fe Saldaña, descartando de esta forma cualquier vínculo sentimental con su exbailarina.

En el mismo programa de ATV, en una fecha pasada, también se expuso a la bailarina- quien cumplió 18 años- asistiendo al onomástico de su exjefe, donde hizo gala de su presencia. Desde aquel momento se especuló que Angye Zapata tendría una relación con el aún esposo de Gianella Ydoña.

Ahora, la exbailarina de Josimar hizo oficial su mayoría de edad a través de su perfil oficial de Instagram, donde dejó poco a la imaginación de sus admiradores.

Exbailarina de Josimar celebra sus 18 años con atrevida instantánea. (Foto: Instagram)

“Tengo la edad adecuada para ser Feliz y la energía justa para hacer de mi vida una aventura inspiradora .¡Bienvenidos los 18!”, escribió Angye Zapata.

En la imagen se puede ver a la bailarina con una chompa de animal print, unos lentes grandes, prominentes aretes, sin brasier y solo con una prenda íntima que cubre la parte baja de su anatomía.

Exbailarina de Josimar realizó contundente topless. (Foto: captura)

En pocos minutos, la fotografía de la exbailarina de Josimar obtuvo cientos de “me gusta” y decenas de comentarios que destacan lo bien que luce en la postal.

¿Josimar se alejó de su bailarina por cuidar su carrera?

Gabriela Moura, quien fue compañera de trabajo de la joven bailarina, reveló detalles de la decisión del salsero. Según señaló, la Angye Zapata ya no estaría trabajando con Josimar.

“Yo no opino nada, yo no soy, estoy tranquila haciendo mi trabajo, no sé nada del tema, no comento nada del tema. Sí claro (la conoce), era mi compañera de trabajo", manifestó la testigo en mención.