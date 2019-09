Geraldine Bazán responde a Irina Baeva por autodenominarse “robamaridos”

Geraldine Bazán se pronunció sobre las polémicas declaraciones que hizo hace unos días Irina Baeva durante una charla de empoderamiento femenino y donde contó todo lo que padeció tras empezar su romance con Gabriel Soto, ex esposo de la actriz mexicana.

"Yo me enamoré de un hombre separado quien con honestidad me dijo que lo único que lo unía con su pareja, con su ex pareja, era un papel. “Él siguió siendo el mismo hombre, nadie le decía nada y prácticamente no hubo consecuencias para él en el trabajo. En cuanto a mí, yo me convertí en una fácil, en una puta, en una robamaridos, en una rompehogares”, comentó Irina Baeva.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto en el día de su boda.

Ante esto, la prensa mexicana buscó a Geraldine Bazán- pues hace un tiempo dio a entender que la modelo rusa se metió en su relación con Gabriel Soto- para saber qué opinaba sobre el discurso de la joven intérprete.

“Creo que, finalmente con esas declaraciones lo que hizo fue reconfirmar lo que ya les había contado hace un buen tiempo. Por así decirlo, me parece que es un instinto de supervivencia, patadas de ahogado, por así decirlo. Yo creo que entre más patalea, más se hunde”, comentó.

Geraldine Bazán piensa que la novia de su exesposo está "mal asesorada".

Además, la actriz señaló que la actual pareja de su exesposo necesita a personas que le orienten bien antes de lanzarse con todo, sobre todo cuando quiere dar un discurso.

“Yo creo que como adultos llega un momento en la vida en la que tenemos que hacernos responsable de nuestros actos y de las consecuencias de estos. Pues bueno, para empezar creo que está muy mal asesorada, bueno, pero eso a mí eso qué me importa. Pero al final eso es y es importante que yo fije una postura”, sentenció Geraldine Bazán.

Geraldine Bazán anuncia el fin de su matrimonio con Gabriel Soto

Hace aproximadamente un año, Geraldine Bazán utilizó su cuenta oficial de Instagram para revelar que finalmente se divorció del actor mexicano Gabriel Soto.

Geraldine Bazán y el anuncio de su divorcio.

“Por medio del presente comunicado, quiero compartirles que el día de hoy mi matrimonio ha concluido legalmente de manera justa y en todos los términos de ley; el divorcio se ha consumado bajo el precepto de velar siempre por el interés de nuestras hijas”, se lee en el inicio del comunicado.