Georgina Rodríguez se confiesa por primera vez en televisión

Georgina Rodríguez sorprendió al aparecer por primera vez en televisión. La novia de Cristiano Ronaldo concedió una entrevista exclusiva al programa “Ya es mediodía” de la cadena española Telecinco.

Según el avance del video, la modelo, de 25 años, responderá por los rumores de una presunta boda con el futbolista, además, revelará su faceta como madre einfluencer.

El periodista Iván García fue el elegido para acompañar a la joven en un día de su vida cotidiana. Durante la grabación, Georgina se preparaba con su estilista personal, Amparo Sánchez, para la entrega de los Premios Mujer Sesderma, a los que acudió la semana pasada.

georgina

Entre las respuestas que expresó Georgina están: "Mis viajes son relámpago por mi familia. Priorizo siempre a mi familia y cuando no estoy les llamo mucho", "Lo que me consuela es que como son tres se cuidan", "Cuando tienes un buen corazón te gusta ayudar. Cristiano colabora en un montón de cosas y no las muestra".

Georgina Rodríguez en Instagram

Georgina Rodríguez es la mujer española con más seguidores en las redes sociales. “(Su perfil) Es muy natural donde muestro mi día a día y a mi familia”, aseguró en la entrevista.