Rodrigo González critica a Ethel Pozo por negar romance con Yaco Eskenazi hablando de Dios

El exconductor de “Válgame Dios”, Rodrigo González, no fue ajeno a los fuertes rumores sobre un romance entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi (conductores de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”), por lo que se pronunció sobre este controversial tema a través de su cuenta oficial de Instagram.

El exconductor de “Válgame Dios” dijo en un video que, si bien ambos presentadores desmintieron que exista un vínculo amoroso entre ellos, él no cree en las palabras de la hija de Gisela Valcárcel.

Rodrigo González y Ethel Pozo

“Me preguntan de esta supuesta infidelidad entre Yaco y Ethel, los dos lo han desmentido. Los involucrados ya hablaron y ahora solo les corresponde a las parejas de ambos ver si les creen o no, si la confianza es más fuerte que las dudas y parece que sí, porque ahí continúan...A mi no me convence”, manifestó.

Sin embargo, precisó que no acusa a Ethel Pozo de haber mentido, sino que le crea desconfianza el hecho de que esta mencione a Dios para darle peso a su argumento.

Yaco Eskenazi y Ethel Pozo

“No digo que no sea cierto o no lo que ella afirma, no tenemos por qué dudar de su palabra, pero a Dios no hay que usarlo como vocero de nada, ni anteponerlo ante algo tan frívolo, tan de las debilidades de la carne humana”, aseveró, un tanto indignado.

Continuando con sus declaraciones, Rodrigo González aseguró ser creyente y confesó que, en más de una ocasión, le ha fallado a Dios. “Quién ha dicho que los hijos de Dios no se pueden equivocar, yo muchas veces lo he traicionado”, acotó.

Ethel Pozo niega romance con Yaco Eskenazi

Ehtel Pozo aseguró que no tiene un vínculo sentimental con Yaco Eskenazi, su compañero en la conducción de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”.

“Más que descartado (relación con Yaco Eskenazi), por miles de puntos; uno, porque yo soy creyente, soy una hija de Dios; dos, porque tengo a mis hijas que adoran a Liam, el bebé de Yaco y Natalie”, expresó.

Yaco Eskenazi desmiente idilio con Ethel Pozo

El exchico reality Yaco Eskenazi dejó claro que poco le importan los rumores sobre una supuesta relación con Ethel Pozo.

“No le damos importancia. Me parece un rumor malintencionado, justo en el momento en el que Ethel entra a otra faceta (en la televisión), me da pena que traten de utilizar este tipo de arma. Natalie y yo somos una pareja feliz. Estoy perdidamente enamorado de mi esposa, jamás pondría en riesgo mi matrimonio”, comentó.