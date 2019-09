Cardi B revela que sufrió acoso sexual durante una sesión de fotos

Cardi B ofreció una entrevista en la que habló acerca de sus inicios en el mundo de la música. En dicho encuentro, la cantante contó el desagradable momento que vivió cuando un fotógrafo la acoso sexualmente durante una sesión de fotos para una conocida revista.

Según el testimonio de la rapera, ella estaba en medio de la sesión, cuando el reportero gráfico le preguntó si quería salir en la revista y, de pronto, se bajó los pantalones.

PUEDES VER: Cardi B se emociona con sorpresa de Romeo Santos

“Nunca olvidaré cómo fui a una sesión de fotos para una revista y el fotógrafo estaba todo el rato intentando acercarse a mí. ‘¿Así que quieres salir en esta revista?’, y se sacó el pene de los pantalones”, reveló en “Untold Stories of Hip Hop”.

A raíz de este incidente, la intérprete de “I like it” se mostró completamente indignada y tomó la decisón de abandonar el lugar. “Me enfurecí completamente, y me puse en plan ‘Esto es una locura’...Empecé a decirle ‘Me estás vejando. ¿Sabes qué? Que me voy’”, relató.

Cardi B dijo además que, luego de este episodio, le contó todo al propietario de la revista, pero este minimizo el hecho. “¿Sabes qué fue lo más loco? Se lo dije al propietario de la revista y me miró como diciendo ‘¿Y qué?’”, precisó.

Cardi B se emociona al hablar del movimiento Mee Too

En otro momento de la citada entrevista, Cardi B se refirió a las miles de mujeres que, gracias al movimiento Mee Too se han atrevido a contar los acosos y abusos que han sufrido.

“Cuando veo el movimiento de Mee Too… veo a chicas de barrio y sé que han pasado por el mismo tipo de trato donde te hacen sentir que tienes que hacer cierto tipo de cosas. Esto pasa realmente, cada día”, manifestó la rapera estadounidense.