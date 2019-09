Doña Peta se molestó con reportera por pregunta sobre Paolo y Alondra

Doña Peta asistió una feria de flores, pero no imaginó que pasaría un mal momento por las constantes preguntas sobre la vida amorosa de Paolo Guerrero. Pero antes habló de su amistad con su nuera Alondra García Miró.

La mamá de Paolo Guerrero fue consultada por la presunta boda del ‘Depredador’ con la ex chica reality, pero ella prefirió no referirse al tema. “Ya les dije que no me hablen de eso, le tienen que preguntar a ellos, yo no”, respondió con una sonrisa. “Yo no me meto en eso”, agregó.

PUEDES VER Alondra García Miró enseña cómo lucir más estilizada con el color blanco

En otro momento, doña Petronila llenó de elogios a Alondra García Miró, quien aseguró que nunca se perdió la amistad con la mamá de Paolo Guerrero, pese a que el futbolista mantuvo un romance con Thaísa Leal. “Yo la quiero, la estimo bastante, se ha ganado mi cariño porque es una chica buena y noble”, declaró para las cámaras.

Sin embargo, cuando ya se estaba yendo del local, una reportera de Latina le preguntó si ella se mantiene al margen de todos los temas amorosos de su hijo, el semblante de doña Peta cambió. “No me preguntes de esas cosas”, manifestó la mamá del delantero peruano mientras acelera el paso. “No pues, he venido para otra cosa. Cuando se trate de esas cosas me preguntas, ahora no”, añadió algo molesta Petronila Gonzales.