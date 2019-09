Sebastián Stimman sobre el cine peruano: “Entiendo que todo se mueve por dinero”

A sus cortos 29 años, Sebastián Stimman volvió a su país natal, Perú, para presentar su ópera prima “Yuraq”, cinta que cuenta la historia de un joven que es secuestrado por los ‘Pishtacos’.

“Es la primera (cinta) que produzco y creada desde el principio. Es una película inspirada en hechos reales que sucedieron en Perú (2009) cuando la policía capturó a una banda que había matado a personas en Huánuco, a quienes les quitaron la grasa humana y por eso la policía los denominó los ‘Pishtacos’”, comentó el actor.

En esta cinta también participas como Alex, personaje principal

Nosotros cogimos esa historia y creamos esta ficción de mi personaje ‘Alex’ que regresa en mucho tiempo a Perú a visitar a su familia, pero que lo raptan en Ica. Lo llevan a las montañas y ahí tiene que tratar de sobrevivir a las torturas.

¿Cómo se desarrolla tu personaje?

Ahí (cuando lo secuestran) se encuentra con el personaje de Francisca Aronsson, también secuestrada, y juntos van a querer salir con vida de todo esto.

¿"Yuraq" es una película apta para todo público?

Es una película fuerte, tiene escenas de género gore que hemos tratado de filmar de forma explícita como torturas. Es una cinta que puede sacudir un poco del sentimiento normal que sienten las personas hoy en día .

¿Por qué optaste por el género gore?

A mi me fascina el cine de terror y suspenso. Hacer una película ligera de este tema(Pishtacos) no tenía sentido. Si estamos hablando de una injusticia y desapariciones, y qué es lo que sucede con esta gente que nadie habla; entonces teníamos que ser los más crudos y crueles posibles para que crear un tipo de conversación entre la gente, aparte del entretenimiento audiovisual.

Hace más de una década que vives en Estados Unidos ¿Cómo comparas el cine norteamericano con el peruano?

En Estados Unidos se ha hecho mucho cine por un largo tiempo por eso se creó una industria muy potente, el consumir ya está acostumbrado a ver películas del país americano. (En Perú) Hay una industria pequeña que se está armando cada vez con fuerza.

Eres un gran fanático de las películas de terror, alguna cinta que te haya marcado

“El exorcista” es un clásico. Yo me acuerdo que de chico nunca terminaba de ver, antes del final me sentía mal y nunca culminaba. Después de ocho veces recién la pude ver completa. Se me ha quedado clavado en la mente porque me parecía tan fuerte y tenía una reacción visceral a lo que estaba viendo que me tomó tanto tiempo poder terminarla.

Todas las películas de “El conjuro” son muy buenas y eso que llegábamos a una etapa de películas de terror en que la gente pensaba que eran banales y superficiales. Sin embargo aparece esta cinta con muy buena historia y actores, y el género de terror empieza a variar. El nivel de calidad para el cine de terror se ha elevado muchísimo en los últimos años.

¿Qué les aconsejarías a aquellas personas que quieren ver cintas de terror, pero no lo hacen porque sienten miedo?

Eso es lo rico (el temor). Uno se puede olvidar de sus problemas personales y a veces es importante tener un momento para respirar y el cine sirve para eso.

¿Qué es el lo que público verá en “Yuraq"?

Es una historia distinta en lo que normalmente se ve en la cartelera del cine peruano. Hemos tratado de fusionar muchas culturas. Yo viví en Nueva York por 10 años y el co creador de todo esto es Pierre Taisne.

Para mi era muy importante mostrar esa parte de juntar talentos de diferentes países y crear algo nuevo. Esta es una cinta diferente que le va a dar variedad al consumidor para que no piensen que simplemente las películas de Perú son las comedias o musicales. Yo no tengo nada en contra de ellas, pero también es importante que se haga buenas cosas y que los mismos cines pueden apoyar a diferentes géneros.

Hemos visto en muchos casos que películas buenas desaparecen en menos de una semana de la cartelera y se sienten como si ( a los cines) no los importara . Entiendo que es un negocio y que todo se mueve por dinero, pero debería haber un tiempo de apoyo para los proyectos peruanos.

Proyectos de Sebastián Stimman

Sebastián Stimman volverá Estados Unidos para continuar con su carrera como actor.

“Me estoy yendo a grabar otra película en Washington D. C. Se lllama “La condesa” y es dirigdo por un director hondureño que ha acaba de ganar su tecer Emmy . Soy uno de los protagonistas, estoy súper contento por eso”, comentó”.