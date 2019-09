Conductora mexicana Rocío Sánchez Azuara anuncia la muerte de su hija

La presentadora mexicana Rocío Sánchez Azuara dio a conocer el lunes que su hija Daniela, de 30 años, falleció. Aunque no dio detalles sobre el motivo del deceso, se supo que la joven padecía desde hace años lupus eritematoso sistémico.

A través de un video publicado en redes sociales, la conductora se despidió con un conmovedor mensaje.

PUEDES VER: Publican video de Yolanda Andrade tocando la pierna a Verónica Castro

“Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa, sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor”, se lee en clip publicado en Instagram.

Inmediatamente, Rocío Sánchez Azuara recibió mensajes de apoyo por el difícil momento que viene atravesando.

Pese al doloroso momento por el que atraviesan, Rocío y su hijo José Luis Santiago agradecieron las muestras de cariño que han recibido ante su lamentable pérdida.

Según algunos medios mexicanos, la primogénita de la conductora padeció lupus eritomatoso sistémico durante 20 años. La agencia Notimex informó, citando fuentes de la familia, que Daniela fue cremada el mismo día que se anunció su muerte.

Seguidores de Rocío Sánchez Azuara le brindan su apoyo

La mexicana recibió mensajes de apoyo de fanáticos tras dar a la conocer que su hija falleció.

“No hay palabras de consuelo solo decirte que lo siento muchísimo y que aquí estoy los acompaño es su dolor te mando todo mi cariño y que descanse en paz Dani hermosa la vamos a extrañar, pero siempre estará en nuestros corazones”, “Tanto que admiro a Rocío Sánchez Azuara porque a pesar de tanto dolor con la enfermedad de su hija cada día limpiaba sus lágrimas y la veía por televisión con su sonrisa y sus ojos claros para seguir con su trabajo, ahora más dolor con la pérdida de su hija , que Dios le de la fortaleza para seguir adelante sin ella”, “Nuestro más sentido pésame querida Rocío, estamos contigo”.

¿Qué es el lupus?

El lupus es una enfermedad autoinmune crónica que puede ocasionar desde cansancio, fiebre y caída del cabello hasta insuficiencia renal, edema en las piernas y lesiones en la piel, corazón y cerebro.

Cabe mencionar que este mal también la padecen famosas como Kim Kardashian y Selena Gomez. Esta última tuvo que recibir un trasplante de riñón para salvar su vida.