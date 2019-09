¿Por qué Gino Pessaressi y la hermana de Natalie Vertiz terminaron su relación?

La relación sentimental entre el ex “guerrero” Gino Pesaressi y Mariana Vértiz era una de las más estables de la farándula, incluso la pareja se consolidó aún más con el nacimiento de su hija, la pequeña Gia.

Sin embargo, ambos sorprendieron a sus seguidores a inicios de este año al anunciar una rotunda separación.

¿Qué paso? Luego de varios meses, la hermana de Natalie Vertiz decidió aclarar algunos aspectos de su relación a través de su Instagram, donde pidió a sus seguidores que le hagan preguntas de todo tipo y para que así conozcan más sobre ella.

Mariana Vértiz contó el motivo de su ruptura con Gino Pesaressi

¿Por qué terminaste con Gino? preguntó una cibernauta, “La pregunta más solicitada de todas. (terminamos) Porque en verdad teníamos muchas diferencias en cuanto al tiempo, trabajos y cosas por el estilo” respondió Mariana Vertiz.

La joven administradora también habló sobre la excelente relación de amistad que tiene con su ex pareja Gino Pesaressi, además recalcó que es un buen padre. “Gino siempre está presente, siempre viene a visitar a la gorda, somos dos papas que compartimos el mismo rol y en verdad no me siento sola, me siento súper apoyada”, afirmó.

Incluso, Mariana Vértiz contó que suele salir con Gino y su hija, y que esta situación no le incomoda a su actual pareja, un joven llamado Diego.

Por otro lado, Mariana Vértiz expresó su incomodidad por los ‘ampays’ que se difundieron en el programa “Válgame Dios”, que evidenciaron su nueva relación sentimental. “Me molestó un montón porque en los dos videos que supuestamente sacaron, uno en un evento privado y otro en una discoteca, era el mismo chico”, indicó.