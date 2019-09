Kim Kardashian recuerda lo simple que era su vida antes de ser famosa

La empresaria y socialité Kim Kardashian, de 38 años, sorprendió a sus seguidores 148 millones de Instagram, con un momento de nostalgia al compartir una fotografía de ella cuando era una adolescente.

“Una vida simple. Aquí tenía 18 años”, escribe la esposa de Kanye West, en recuerdo a todo lo que se vino después cuando saltó a la fama por la difusión de un video pornográfico que realizó con su novio, el cantante de R&B y actor Ray J, cuando tenía 23 años.

Aunque el video se hizo publicó en 2007, años después de grabarlo, Kim Kardashian ya era fotografiada por ser amiga de Paris Hilton, aunque la millonaria heredera dijo después que en realidad la socialité era su asistente.

Cuando saltó el escándalo del video sexual Kim Kardashian de 26 años intentó negarlo, no obstante, su exnovio William “Ray J” Norwood confirmó que sí era ella, e incluso declaró que la sesión terminó con “una lluvia dorada”.

Esa exposición mediática le valió a su madre Kris Jenner para negociar la creación del reality show “Keeping Up with the Kardashians”, con la cadena E! y que terminó de catapultar a todo el clan a la fama internacional.

Kim Kardashian –quien actualmente se prepara para convertirse en abogada mientras colabora con diferentes organizaciones por los derechos humanos- también anotó que en la fotografía que publicó en Instagram el 24 de setiembre, corresponde a una instantánea de ella camino a visitar a su hermana mayor.

“Khloe y yo camino a Arizona para visitar a Allison y Kourtney”, declara en referencia Allison Statter, cofundadora de Blended Strategy Group, agencia de talentos que representan a las hermanas Kardashian y Jenner.