Kate del Castillo enfurece con reportero: “No me digas amor, nunca” [VIDEO]

Kate del Castillo arremetió contra un periodista que la esperó en la salida del aeropuerto y le dijo “amor”. La actriz mexicana no dudó en responderle al hombre de prensa que la llamó así.

La protagonista de “La reina del sur” había recién llegado a la Ciudad de México cuando se encontró con un grupo de reporteros que la asediaron y preguntaron de todo, desde sus relaciones personales hasta su situación legal.

Pero hubo un momento en el que uno de los periodistas le dijo “Oye amor, tu papá nos dijo que está muy apenado por esta situación”, en alusión a Eric del Castillo, padre de la actriz.

Kate del Castillo enfureció y le respondió: “No me digas amor, me llamo Kate. No me digas amor, nunca”, dejando atónitos a todos. Ella prosiguió su camino y se subió a una camioneta.

Como se sabe, Kate del Castillo fue duramente criticada tras entrevistar al ‘Chapo’ Guzmán, narcotraficante mexicano, hace unos años. La intérprete de ‘Teresa’ actualmente radica en Estados Unidos y es una de las actrices latinas más reconocidas en el país.

A inicios de septiembre, Eric del Castillo comentó sentirse feliz de que la justicia haya admitido ciertas pruebas, las cuales demostrarían que la Procuraduría General de la República emprendió una persecución política en contra de su hija durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Instagram de Kate del Castillo

La actriz mexicana usa la red social Instagram para difundir diversas causas sociales como la migración, el empoderamiento femenino y la lucha contra el calentamiento global.

Kate cuenta con más de 7 millones de seguidores y publica constantemente diversas fotografías y videos. Uno de ellos que se volvió viral fue su aparición con Yalitza Aparicio, protagonista de la aclamada película “Roma”.