Karen Schwarz asegura que no se burló de Yahaira Plasencia por su pronunciación en inglés

Hace unos días, Karen Schwarz y Cathy Sáenz se burlaron sobre el inglés de Yahaira Plasencia, quien se encuentra en plena promoción de su canción “Y le dije no”.

Ante la polémica desatada, la esposa de Ozio Oliva negó tajantemente haberse mofado de la pronunciación de la salsera.

“Quiero aclarar algo porque hace dos días ella (Yahaira Plasencia) hizo una historia hablando en inglés ... quiero decir que toda mi vida me he burlado mi pronunciación porque yo no sé inglés. Entonces la gente ha pensando que yo me he estado burlando de Yahaira y no ... no especulen, no piensen. Bajemos las revoluciones porque hay buena onda con ella”, dijo Karen Schwarz en “Mujeres al mando”.