¿Andrea San Martín en “El Valor de la Verdad”? así respondió la modelo

Andrea San Martín se alejó del mundo del espectáculo para empezar una carrera como influencer en redes sociales. Sin embargo, hace poco la exchica reality saltó a los titulares tras recibir críticas por la tirante relación que mantiene con Sebastián Lizarzaburu, padre de su hija, ante lo cual prefiere mantenerse callada y llevarlo todo por la vía legal.

Cuando fue consultada por la prensa por el reencuentro que tuvo Sebastián Lizarzaburu con su hija, Andrea San Martín fue tajante en responder que prefería no hablar del tema dado que su defensa legal se encarga de todos los temas pendientes con su expareja.

Publicación se Sebastián Lizarzaburu

“Puse un comunicado que era todo lo que iba a hablar al respecto. El comunicado lo hice por el acontecimiento y nada más. Hablar de ese tema no… no respondo ninguna pregunta sobre temas personales porque eso lo llevan mis abogados… vengo trabajando dos años con eso, de fomentar un perfil acorde a mis redes sociales que es mi trabajo principal y no voy a tumbar eso que es el sustento de mis hijas”, afirmó Andrea San Martín.

Cuando la prensa la replicó que si sólo está preocupada por el bienestar de sus hijas, Andrea San Martín aseguró que sí, pero también en su propia estabilidad:

“En la mía, en las de mis hijas. Todos deben trabajar en eso, en su felicidad, en estar contenta, tranquila, en que los días sean productivos y comunicar eso en redes Las redes sociales se han vuelto ataques, resentimientos, molestias y estoy tratando de voltear eso y buscar más alegría”.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu

Andrea San Martín, la influencer

Andrea San Martín ha decidido alejarse de la televisión y dedicarse de lleno a sus dos hijas, pero también emprendiendo una nueva faceta como influencer en redes sociales, donde ha conseguido ganar un gran número de seguidores en estas plataformas virtuales.

La modelo lo explica de la siguiente manera: “Soy consciente que estar vigente en televisión implica estar dedicado únicamente a la televisión, estar toda la mañana. Me corta muchas cosas, por eso dije ‘me abro’”.

Andrea San Martín

En ese sentido, acotó que lo que ahora busca está muy alejado de los formatos de farándula de la que en su momento fue parte: “Busco una nueva línea, hubo propuestas ligadas al espectáculo, y del espectáculo sí me retiré porque no va acorde con lo de mis redes, que es mi trabajo principal”.

Andrea San Martín y “El Valor de la Verdad”

En otro extracto, los periodistas le consultaron si es que habría la posibilidad de sentarse en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad”, programa que se ha vuelto una nueva vitrina para los famosos de la farándula local:

Andrea San Martín es ahora influencer

“No hay posibilidad que yo pueda estar ahí. Estoy dos años trabajando lejos de eso, moldeando mi chamba en redes que no es nada sencillo y teniendo dos hijas no es nada sencillo, y habiéndolo logrado hasta ahorita no hay forma que dé un paso atrás”.