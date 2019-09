Adolfo Aguilar a Edwin Sierra: “Las salas de cine no discriminan”

Luego que Edwin Sierra señalara que su cinta “¿Mi novia es él?" fue discriminada de algunos cines, pues, según él, el proyecto no estuvo a la altura de cierto público, Adolfo Aguilar se pronunció y aclaró cómo funcionan la difusión de las proyecciones.

El presentador aseguró que sí existe un apoyo para el cine peruano, pero resaltó que todo es un negocio.

“Lo que nosotros hacemos es un negocio, mi negocio es producir una película y hacerla, el negocio del cine es exhibirla, si la película tiene millones de espectadores la mantengo en cartelera, si la película no tiene la cantidad de espectadores que uno espera entonces le voy a quitar la cantidad de salas o la voy a sacar en cartelera porque exhibirlo me demanda gasto”, comentó Adolfo Aguilar para Ojo.

Además, el amigo de Maricarmen Marín mencionó que, para que las cintas sean proyectadas en todas las salas deben estar bien realizadas y tener un equipo que se encargue de la promoción adecuada.

“Las salas de cine si apoyan, pero solamente que las películas nacionales además de estar bien hechas tiene que estar apoyadas en un buen sistema de marketing, una buena promoción de publicidad, prensa, un buen guion”, agregó.

Como se recuerda, Edwin Sierra contó que un conocido centro comercial no pasó su película en sus salas de cine. Ante esto, Adolfo Aguilar aseguró que no existe discriminación en dicho lugar.

“El centro comercial no tiene nada que ver con las salas de cine, el centro comercial es el centro comercial y las salas de cine las salas de cine entonces si tiene un problema con el centro comercial ahí si no sé. Lo que si te digo es que las salas de cine no discriminan y por eso podemos ver las películas que vemos, creo que las películas peruanas de alguna u otra manera están en cartelera, no creo que haya discriminación por ese lado”, mencionó.

Edwin Sierra señala que discriminan su cinta por ser provinciano

Edwin Sierra mostró su indignación, luego que su película “¿Mi novia es él?" fue sacada de varias salas de cines, a pesar del éxito que tenía.

“Fuimos la película más vista en nuestra primera semana, estábamos en más de 90 salas y ahora solo estamos en 6 salas en Lima, habíamos llegado a los 100 mil espectadores. ¿Por orden de quién? ¿Para favorecer a quién? No les gustó que un provinciano realice una película taquillera”, comentó el cómico y locutor.