20th Latin Grammy Awards: Peruanos nominados a lo mejor de la música

Redacción Fama

Las nominaciones a los Grammy Latinos se anunciaron ayer y para alegría de muchos –además del reconocimiento a Eva Ayllón en esta edición–, la presencia de músicos peruanos entre los nominados sigue en aumento cada año.

La gran sorpresa de esta edición la dio el percusionista peruano Tony Succar, quien el último año ha tenido una gran presencia en el mundo de la música latina y su esfuerzo se ha visto retribuido con cuatro nominaciones este año. Succar compite con su álbum ‘Más de mí’ en las categorías de mejor álbum de salsa, mejor canción tropical y dos de las más importantes, mejor álbum del año y productor del año. Asimismo, el salsero es uno de los artistas más nominados este año después de los españoles Alejandro Sanz (con ocho nominaciones) y Rosalía (con cinco nominaciones).

PUEDES VER Manuel Garrido-Lecca se incorpora a la Academia Grammy

Succar competirá en sus diferentes categorías con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Rosalía, Luis Enrique, Rubén Blades, Fonseca, Juanes, entre otros.

“¡Aún no lo puedo creer! He estado intentando postear algo, pero no he podido porque estoy saltando hasta el techo. Es más que un honor… Y muy importante de decir, Juan Luis Guerra es mi ídolo, ver este video (el anuncio de las nominaciones) me dan ganas de llorar doble porque él lo anunció”, escribió en Facebook.

Por su parte, Gian Marco Zignago, quien es el peruano que más veces ha sido nominado a dichos premios y ha ganado en tres oportunidades, competirá en la categoría mejor álbum cantautor con su disco ‘Intuición’, al lado de Leonel García, Albita, Kany García y Kevin Johanssen.

“Estoy muy agradecido a la vida de que me permita seguir haciendo música y muy feliz de estar nominado una vez más a los Latin Grammys en la categoría de mejor álbum cantautor y de compartir esta terna con grandes compañeros de trabajo”, señaló Gian Marco.

En el apartado de música folclórica, Eva Ayllón vuelve a ser nominada también, esta vez por su producción ’48 años después’ en la categoría mejor álbum folclórico. “Ha sido un glorioso amanecer con esta nominación que he recibido, número diez. Gracias a toda la gente que ha hecho posible que yo ahora esté nominada para el Latin Grammy”, dijo Eva desde el Cusco.

Y otra de las sorpresas fue la agrupación peruana Septeto Acarey, que recibió dos nominaciones en las categorías mejor álbum tropical por ‘La llave del son’ y mejor canción tropical por ‘El afortunado’ en colaboración con Luis Enrique.

PUEDES VER Norah Jones vuelve a Lima

Cabe resaltar que los dos artistas más nominados de esta edición son los españoles Alejandro Sanz (#ELDISCO) y la Rosalía (El mal querer) con ocho y cinco nominaciones respectivamente. Les siguen con cuatro nominaciones: Juan Luis Guerra, Andrés Calamaro, Fonseca y Tony Succar.

El dato

● Grabación del Año: ‘Parecen viernes’ (Marc Anthony), ‘Verdades afiladas’ (Andrés Calamaro), ‘Ahí, ahí’ (Vicente García), ‘Kitipun’ (Juan Luis Guerra 4.40), ‘Querer mejor’ (Juanes), ‘La plata’ (Juanes con Lalo Ebratt), ‘Aute Cuture’ (Rosalía), ‘Mi persona favorita’ (Alejandro Sanz con Camila Cabello), ‘No tengo nada’ (Alejandro Sanz) y ‘Cobarde’ (Ximena Sariñana). La ceremonia será en el MGM Grand Garden Arena, el 14 de noviembre.