Difunden video de Yolanda Andrade acariciando la pierna a Verónica Castro

El romance que la conductora Yolanda Andrade afirmó haber tenido con la actriz Verónica Castro, sigue siendo objeto de escrutinio, saliendo ahora a la luz un controvertido video que evidenciaría la química existente entre ambas.

Las imágenes corresponden a una extensa entrevista a la actriz de “La casa de las flores”, realizada por el programa “Hijas de la Madre Tierra”, del canal Telehit, propiedad de Televisa.

La conducción de la entrevista, grabada en 2003, corrió a cargo de Yolanda Andrade y Montserrat Oliver.

En aquel entonces, Verónica Castro tenía 51 años y comentaba varios aspectos de su vida privada. No obstante, en diversos momentos de la entrevista Yolanda Andrade aprovecha para tocarle la rodilla y la pierna a la actriz, a quien no parece incomodarle el gesto.

Más adelante cuando Montserrat Oliver le pregunta a la protagonista de “Rosa Salvaje”, cómo conserva su figura, se aprecia nuevamente a Yolanda Andrade sujetar la pierna a la actriz, a lo que ella le dice “chécale, chécale”, algo que la conductora vuelve a hacer.

Verónica Castro le pregunta a Yolanda Andrade por Cristian Castro

En otro punto de la entrevista, la conversación gira al romance que sostuvieron Yolanda Andrade y Cristian Castro, que habría surgido cuando ambos protagonizaron la telenovela “Las secretas intenciones”, en 1992.

Yolanda Andrade le relata a Verónica Castro los gestos tiernos que el actor y cantante tenía para con ella.

“Fue una historia de amor muy bonita. Nos dimos unos besos bien deliciosos. Me acuerdo perfecto que decían ‘¡corte!’, y nosotros seguíamos, y después él abría sus ojitos y decía ‘yo creo que ya’. Además, me tocaba la guitarra, yo le regalé un cancionero y él me cantaba”, relató la conductora de “Montse & Joe”.

“Es dulce el maldito cuando quiere”, comentó la actriz mexicana sobre su hijo.