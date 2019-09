Rosalía: Estas son las canciones más famosas de la cantante española

La música de Rosalía ha causado una revolución a nivel mundial en los últimos meses, gracias a la cual la española ha ganado una serie de premios, que reconocen su peculiar estilo.

La intérprete no deja de sorprender a sus fans con sus con nuevos temas que destacan por la fusión de la música tradicional española con géneros modernos. Pero ¿Cuáles son las canciones más famosas de Rosalía? Aquí te dejamos una lista de los temas más representativos de la cantante.

“De plata”

Se trata de una canción que forma parte de “Los Ángeles”, album con el que Rosalía debutó en la industria musical, el cual fue publicado el 10 de febrero del 2017.

“Catalina”

Esta es una versión de la canción de Manuel Vallejo que denota tintes de flamenco. Con esta título la intérprete buscó revivir el tema del fallecido cantaor español. También pertenece al disco “Los Ángeles”.

“Aunque es de noche”

Aquí, Rosalía y Raül Refree crearon una versión del tema de otro reconocido cantaor español, Enrique Morente. Dicha canción tiene su origen en un famoso poema de San Juan de la Cruz. “Aunque es de noche” pertenece al álbum del mismo nombre, lanzado en 2017.

“Malamente”

Uno de los más grandes aciertos de Rosalía. Gracias a este tema, correspondiente al álbum “El mal querer” (2018), la cantante española logró arrasar en las plataformas digitales. La canción obtuvo más de 99 millones de reproducciones en Spotify.

“Con altura”

En colaboración con J Balvin y ‘El Guincho’, “Con altura” se ha convertido en la canción de Rosalía más escuchada en Spotify, con más de 200 millones de reproducciones. El tema del álbum “Con altura”, lanzado el 28 de marzo del 2019, fue considerado un referente de la música hispana dentro de la sección ‘Diary of a song’ del diario The New York Times.

Bonus Track

“Pienso en tu mirá”

Este tema trata de retratar la cruel situación de violencia contra la mujer que continúa siendo uno de los problemas más graves a nivel mundial. “Pienso en tu mirá” forma parte del álbum “El mal querer” (2018) y supera ya las 57 millones de reproducciones en Youtube.

“Yo x ti, tú x mi”

El más reciente éxito de la española es “Yo x ti, tú x mi”, donde junta su voz con la de Ozuna, uno de los reggaetoneros de moda.