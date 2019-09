Wendy Sulca fusiona cumbia y hip hop para relanzar su tema “Cerveza, cerveza”

La intérprete peruana Wendy Sulca decidió relanzar el tema folklórico “Cerveza, cerveza”, que interpretó cuando sólo tenía 12 años. Esta vez ha sorprendido a sus seguidores incorporando a su tema, otros géneros musicales como la electrocumbia y el hip hop.

Otra de las sorpresas es la participación de la cantante María Paz Ferreyra mejor conocida como Miss Bolivia y la chilena Maca del Pilar, quienes aportan con sus voces al nuevo tema.

Este nuevo proyecto le ha valido a Wendy Sulca la inauguración de su firma con la importante productora musical Sony Music y la distribuidora digital The Orchard.

Wendy Sulca lanza mix "Cerveza, cerveza"

“Agradecida porque oficialmente ya formo parte de la familia Sony Music Perú y The Orchard. Tengo un equipo de lujo", expresó la artista nacional en Instagram.

Wendy Sulca viene desarrollando su carrera musical con un total cambio de estilo, como lo demostró al lanzar su tema de estilo urbano “Eso ya fue”, dejando atrás otro de sus temas folkloricos “La tetita”, canciones que eliminó de su cuenta de You Tube.

Por lo que algunos cibernautas acusan a la intérprete de avergonzarse de sus raíces andinas. Sin embargo, la intérprete ha negado en reiteradas oportunidades, sentir avergüenza de sus raíces y de sus inicios cantando folklore, “Me han dicho que me he alejado de mis raíces y que ya no soy yo porque dejé de cantar folclor, pero para nada” manifestó la joven artista para La República.

La artista también ha probado versionar y fusionar éxitos internacionales como ‘Like a virgin’, de la “Reina del pop” Madonna, o ‘Explosión’, una recreación electrónica de la canción ‘Wrecking Ball’ de Miley Cyrus.