Isabel Pantoja arremete contra su hija ‘Chabelita’ y le dice que no se victimice más [VIDEO]

La relación entre Isabel Pantoja y su hija continúa en medio de la polémica. El último hecho ocurrió el fin de semana durante el debut musical de María Isabel Pantoja Martín, nombre completo de ‘Chabelita’.

La menor del clan Pantoja retrasó su presentación esperando que su madre pudiera llegar a verla, pero ello nunca ocurrió. ‘Isa P’ expresó su molestia entre lágrimas y saliendo intempestivamente del escenario.

PUEDES VER Isabel Pantoja revela que Juan Gabriel le pidió matrimonio

“Me hace muchísima ilusión que estén aquí y gracias también a los que no han venido”, exclamó ‘Chabelita’ en clara alusión a Isabel Pantoja. La joven de 23 años ha lanzado su canción “Ahora estoy mejor” en diversas radios españolas y YouTube.

“Cuando he salido, lo primero que le he preguntado a las chicas es si había mirado mucho hacia el palco de arriba porque en ese lugar iba a estar mi madre. La extrañé un poco, pero bueno, lo arreglaré con ella”, dijo tras acabar su presentación.

“Me duele. Para mí estaba 50/50 la posibilidad de que mi madre viniese. Prefiero la incertidumbre a saber si viene porque así tengo la esperanza. Hubiera sido para mí una sorpresa”, contó con la voz entrecortada.

Isabel Pantoja le responde a ‘Chabelita’

Las declaraciones de 'Chabelita’ molestaron a Isabel Pantoja, quien le mandó unas palabras a través de su amiga Raquel Bollo, famosa conductora española. “Sabía los motivos por los que su madre no iba a ir, cuál era la prioridad para ella por encima de todo”, dijo Bollo.

La mamá de Pantoja se encuentra muy enferma, por lo que decidió priorizar el cuidado de la abuela de 'Chabelita’ antes que su debut musical.

"Ella sabía que yo no iba a ir, que no se haga la víctima más. Voy a respetarla, lo que ella no hace conmigo. No me vale que pongan mis imágenes en la pantalla, lo que me vale es que me deje ver a mi nieto y me deje ver a mi hija”, decía el comunicado que Isabel Pantoja le transmitió a Bollo.

Instagram de ‘Chabelita’ Pantoja

No es la primera vez que Isabel Pantoja tiene problemas con su hija y los hace públicos. ‘Chabelita’ prefiere ignorar la situación a través de las redes sociales y en su última publicación escribió un mensaje motivacional.

“Los guerreros más poderosos son dos: el tiempo y la paciencia”, publicó. La cantante acumula casi un millón de seguidores en Instagram y ha recibido mensajes de aliento y fuerza tras las críticas por su debut musical.

Instagram de Chabelita Pantoja